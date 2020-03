Slovenski skakalni upi mladinski svetovni prvaki (VIDEO)

Ljubjana – Da se za prihodnost slovenskih smučarskih skokov ni treba bati, dokazujejo naši upi na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberwiesenthalu. Na moštveni tekmi so se namreč prepričljive zmage veseliliin, ki so se tako v velikem slogu okitili z zlato lovoriko.Izbranci trenerja mladinske reprezentanceso vodili že po uvodni seriji, na koncu pa so imeli 29 točk naskoka pred drugouvrščenimi Avstrijciin mladinskim olimpijskim prvakom. Bronasto odličje so si z dodatne 38,3 točke zaostanka priskakali NemciinSlovenske skakalkeinso se na ekipni preizkušnji ovenčale s srebrno kolajno. Po pričakovanju so zmagale Avstrijkein, tretje pa so bile Nemkein