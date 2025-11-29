Slovenski smučarski tekači brez izločilnih bojev na prvem šprintu v Ruki

V finski Ruki je na sporedu prvi letošnji šprint za smučarje tekače. V kvalifikacijah deklet nismo imeli tekmovalke, saj je Eva Urevc zaradi bolezni že odpotovala nazaj domov, Anja Mandeljc pa se posveča tekmam na razdalji. Več upov smo imeli v moški konkurenci, kjer so bili na štartu štirje tekmovalci, ki so v preteklosti že znali dosegati vrhunske rezultate.

Šprint je potekal v klasičnem koraku, ki Slovencem ne ugaja najbolj. Miha Šimenc je sicer začel sodobno, a v cilj je prišel z zaostankom trinajstih sekund za najboljšim Norvežanom Johannesom Hoesflotom Klaebom, kar že takoj ni zadoščalo za uvrstitev v izločilne boje.

Nekoliko dlje je lahko upal Nejc Štern, ki je začel počasneje od Šimenca, v cilj pa je prišel dobrih devet sekund za Klaebom. V tistem trenutku se je uvrstil na 26. mesto, zato je še lahko upal na nastop v popoldanskem programu. Žal ga je do konca prehitelo še nekaj tekmovalcev, kar ga je porinilo na končno 42. mesto. Vili Črv je končal še nekaj sekund počasneje, zavoljo majhnih razlik je bil 50. Anže Gros je končal v ozadju.

Tekme v klasičnem koraku Slovencem ne ugajajo, boljše rezultate lahko pričakujemo na preizkušnjah v prostem koraku. Kvalifikacije deklet je dobila Švedinja Johana Hagstroem, izločilni boji se pričenjajo ob 11.25.