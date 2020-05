Slovenski tekači imajo novega predsednika

Ljubljana - V taboru slovenskih smučarskih tekačev je v teh dneh zelo živahno. Ostaja spomin na čudovito zimo Anamarije Lampič, viden korak navzgor je storil v moški konkurenci Miha Šimenc, z dobrim strokovnim vodstvom je bila vloga slovenske izbrane vrste vidnejša kot v preteklosti. Toda po koncu se je s predsedniškega mesta zbora za smučarski tek umaknil Simon Jan, kot so iz smučarske zveze sinoči uradno potrdili, bo njegov naslednik Roman Beznik.



Tako kot Jan prihaja z obale blejskega jezera, predlagal ga je TSK Bled, iz lokalnega okolja pa nam je znan tako iz političnih krogov kot tudi športnih, saj je bil pred dobrima dvema desetletjema tudi med podporniki ambicioznega hokejskega projekta, ko je prav pri blejskem klubu igral sedanji selektor risov Matjaž Kopitar. Beznika v tekaški smučini čaka veliko dela. Povrh je slovensko vrsto zapustil in se vrnil k domači norveški, sicer vodilni velesili smučarskega teka, odličen trener Ola Vigen Hattestad, obenem se je za slovo od vrhunskega športa odločila dolgoletna reprezetantka Katja Višnar, v zasebnem življenju Norvežanova partnerka.



Tako bo strokovne smernice s piramido treba začrtati znova, obenem pa se bo novi predsednik moral spopasti tudi z dolgovi, ki so bili zavoljo muhaste zime in predčasnega konca sezone zaradi pandemije koronavirusa še posebej boleči.