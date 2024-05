Slovenski trener bo očitno prevzel vodenje finskih skakalcev

Vodenje finskih smučarskih skakalcev, ki so se v zadnjih letih znašli v precejšnji denarni in rezultatski krizi, bo po poročanju tamkajšnjega medija Yle prevzel Igor Medved. Ljubljanski trener je bil zadnjih trinajst let na čelu slovenske reprezentance B.

Lauri Hakola, ki je krmilo finske izbrane vrste prevzel lansko pomlad, je iz osebnih razlogov odstopil s tega položaja.

Igor Medved bo skušal finske skakalce dvigniti na višjo raven. FOTO: Hočevar Uroš

Na račun njegovega dela je bilo sicer slišati precej kritik, najglasnejši je bil, denimo, v zadnjih dveh sezonah najboljši skakalec iz dežele tisočerih jezer, ki je sklenil, da bo v novi sezoni treniral s svojo ekipo.

Koliko je to vplivalo na odločitev Hakole, ni znano. Medved se je sicer pred dobrima dvema mesecema z vodilnimi možmi v slovenskih skokih že dogovoril, da bo poslej bdel nad opremo in našo ekipo v pokalu Mednarodne smučarske zveze (FIS). Da se resno pogaja s 43-letnim Ljubljančanom, je ob njem razkril tudi Mika Kojonkoski, vodja za skoke in nordijsko kombinacijo na Finskem.

»Močno delamo na tem, vendar še nimamo ničesar črno na belem,« je povedal Kojonkoski, medtem ko Medved tega ni ne potrdil niti zanikal. Ob tem kaže še omeniti, da je bil v minuli sezoni pomočnik Hakole v finski reprezentanci Miran Zupančič, ki bo poslej pomagal glavnemu trenerju slovenske vrste Robertu Hrgoti.