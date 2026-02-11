Slovenski trener najprej jezen, na koncu navdušen

Bine Norčič se je kot skakalni trener podpisal že pod drugo kolajno na olimpijskih igrah. Potem ko se je pred štirimi leti s Kanadčani na Kitajskem veselil 3. mesta na preizkušnji mešanih ekip, je predvčerajšnjim na moški posamični tekmi v Predazzu do bronastega odličja popeljal še Švicarja Gregorja Deschwandna.

Glede na to, da je Deschwanden v tej sezoni precej nihal (bil je že v deseterici in tudi večkrat zunaj finala), ni bil ravno med kandidati za kolajno. »Ker nismo imeli ničesar za izgubiti, sem mu v iskanju rešitev na prvem uradnem treningu znižal peto na smučeh, saj je bil tako v Oberstdorfu kot Willingenu s težiščem v počepu preveč nagnjen naprej. To se je obrestovalo, saj se je takoj počutil bolje,« je zaupal Norčič in veliko zaslug za ta uspeh pripisal tudi serviserju Björnu Schneiderju.