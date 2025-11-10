  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Slovenski trener odkrito spregovoril o norveškem škandalu

    Bine Norčič, selektor švicarske reprezentance v smučarskih skokih, je v pogovoru za časnik Blick podoživel afero, ki je marca letos pretresla smučarske skoke.
    Bine Norčič (desno) od letošnje pomladi vodi švicarske skakalce. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Bine Norčič (desno) od letošnje pomladi vodi švicarske skakalce. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Miha Šimnovec
    10. 11. 2025 | 12:08
    10. 11. 2025 | 13:02
    4:40
    Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju februarja in marca letos v Trondheimu bi moral Bine Norčič opravljati le nekaj organizacijskih nalog. Namesto tega se je znašel v središču enega od največjih škandalov v zgodovini smučarskih skokov. Spomladi je njegova zgodba dobila nov zasuk – 44-letni Gorenjec je postal glavni trener švicarske reprezentance, v kateri pomaga Simonu Ammannu in njegovim sotekmovalcem pri vrnitvi v svetovni vrh.

    Prevc je še več delal na sebi ter užival v motoGP, porscheju in na lipicancu

    V pogovoru za časnik Blick je Bine podoživel afero, ki je močno spremenila ta šport. Med svetovnim prvenstvom na Norveškem so namreč razkrili manipulacije s tekmovalnimi dresi domačih skakalcev. »Ko sem prvič videl posnetek, nisem mogel verjeti svojim očem. To je bil zame ogromen šok. O tem nisem vedel ničesar, čeprav sem bil zelo blizu dogajanju,« se je spomnil škandala, ki je pretresel norveške skoke.

    Norčič, ki je bil takrat trener norveške reprezentance B, je bil med prvenstvom v Trondheimu, a se je zaradi bolezni kmalu odpravil domov. Na poti na letališče ga je poklical novinar in vprašal, kako komentira svojo novo vlogo glavnega trenerja. »Nisem imel pojma, o čem govori. Šele takrat sem izvedel, da so me na novinarski konferenci že razglasili za naslednika Magnusa Breviga. Nikoli nisem privolil. Ta epizoda kaže, kakšna zmešnjava je tedaj vladala.«

    Bine Norčič si želi vrniti v svetovni vrh 44-letnega Simona Ammanna. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Bine Norčič si želi vrniti v svetovni vrh 44-letnega Simona Ammanna. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

    Denarne težave in utrujenost

    Škandal je bil le vrh ledene gore. Norčič je že prej deloval v težkih razmerah. Kot trener ekipe B je moral iskati najcenejše letalske karte in prenočišča, saj si mnogi skakalci niso mogli privoščiti osnovnih stroškov. »Moral sem vzeti tiste, ki so imeli več denarja. To me je strašno bolelo,« je poudaril slovenski strokovnjak.

    Da bi jim pomagal, je nekaj skakalcev nastanil kar pri sebi doma v Sloveniji. »Moja žena je kuhala zanje, trenirali pa smo na bližnjih skakalnicah,« je dodal. V takšnih okoliščinah je izbruh škandala zanj pomenil dodatno breme. »Čutil sem nezaupanje, ljudje so nas gledali postrani. Počutili smo se kot tujci ali vesoljci,« je priznal.

    Na trenersko pot se je podal že pri 22 letih, potem ko ga je življenje močno preizkusilo. »Oče (Bogdan), ki je bil moj prvi trener, je umrl zaradi raka. Istočasno sem se sam hudo poškodoval pri padcu. Bil sem psihično in telesno povsem izčrpan. Moral sem tudi skrbeti za družino, zato sem prenehal tekmovati.«

    Trenerska pot ga je zatem vodila v Turčijo, ZDA, na Norveško.

    Na trenersko pot se je Bine Norčič podal že pri 22 letih. FOTO: Osebni arhiv
    Na trenersko pot se je Bine Norčič podal že pri 22 letih. FOTO: Osebni arhiv

    Nova priložnost v Švici

    Spomladi je sledil klic iz Švice – in nova priložnost. Vodstvo tamkajšnje vrste ga je povabilo, da bi pomagal prestrukturirati njihovo reprezentanco in dvignil raven skakanja pred olimpijsko sezono. »Ekipa je zelo motivirana,« je pojasnil Norčič, ki zdaj bedi tudi nad štirikratnim olimpijskim prvakom Simonom Ammannom.

    »V velik užitek mi je sodelovati z njim. Odlično se razumeva. Želim si stabilizirati njegovo skakanje, to je zame ogromna motivacija,« je poudaril slovenski trener, vesel spodbudnih rezultatov. »Simon napreduje. Zdi se mi zelo osredotočen in miren,« je presodil Bine.

    Prvi pravi preizkus za njegove varovance bo 20. novembra v Lillehammerju, torej prav na Norveškem, kjer se bo začela olimpijska sezona za svetovni pokal. Ironično, ravno tam, kjer se je njegova zadnja sezona končala v zmedi in razočaranju.

    Zdaj se želi Norčič osredotočiti izključno na šport in rezultate. A zanj bo to več kot le športni izziv. Po mesecih negotovosti in zmede si želi dokazati, da v svetu skokov še vedno štejejo znanje, poštenost in trdo delo.

