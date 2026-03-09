Slovenski trener prav za rojstni dan izvedel slabo novico

Igor Medved ne bo nadaljeval dela glavnega trenerja finske moške reprezentance v smučarskih skokih. V tamkajšnji smučarski zvezi so se namreč odločili, da ne bodo podaljšali pogodbe z Ljubljančanom, ki sicer prav danes praznuje 45. rojstni dan. Medveda so sicer zaradi uživanja alkohola predčasno poslali domov z nedavnih zimskih olimpijskih iger v Predazzu.

Nekdanji vrhunski slovenski skakalec je finsko reprezentanco vodil zadnji dve sezoni, njegova pogodba pa je vsebovala tudi možnost podaljšanja. Po poročanju medija Yle so vodilni možje pri finski zvezi odločitev, da ne bodo nadaljevali sodelovanja z Medvedom, sprejeli med tekmami minuli konec tedna v Lahtiju, kjer sta sicer domača asa Niko Kytösaho in Antti Aalto s tretjim mestom na včerajšnji superekipni preizkušnji poskrbela za prve finske stopničke v svetovnem pokalu po letu 2014.

Kakor je prišlo še na dan, naj bi tudi nekateri finski reprezentanti med olimpijskimi igrami izrazili željo po tem, da bi moral Medved zapustiti olimpijsko vas. Iz reprezentance so ga slednjič umaknili zaradi kršenja pravil glede uživanja alkohola.

Antti Aalto in Niko Kytösaho sta se takole s preostalimi člani finske reprezentance včeraj veselila tretjega mesta na superekipni preizkušnji v Lahtiju. FOTO: Petri Korteniemi/AFP

Petter Kukkonen, direktor za vrhunski šport pri finski smučarski zvezi, se je med tekmami v Lahtiju o položaju pogovoril s skakalci, vendar javno ni želel potrditi, ali so prav športniki zahtevali Medvedovo odstranitev. »Tega v tej fazi ne bom komentiral,« je bil skrivnosten Kukkonen, ko so ga vprašali, kdo se je zavze(ma)l za to, da bi prekinili sodelovanje z Medvedom.

Vlogo glavnega trenerja finske reprezentance trenutno uspešno opravlja Lasse Moilanen, ki je ekipo prevzel že med olimpijskimi igrami.