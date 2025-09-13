Slovenski up le za malo zgrešil svoje prve stopničke

Na moški tekmi za veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) na 97-metrski skakalnici v Rasnovu je zmago slavil poljski as Dawid Kubacki (91 m in 88,5 m). Najboljši Slovenec je bil najmlajši član reprezentance Žiga Jančar, ki je s skokoma, dolgima 97,5 in 89,5 metra, zasedel četrto mesto.

Še ne 20-letni skakalec iz Dola pri Ljubljani, sicer član SSK Ihan, ki je po uvodni seriji z največjo daljavo tekme (97,5 m) držal še tretje mesto, je tako le za malo zgrešil svoje prve stopničke med (okrnjeno) svetovno elito. Od tretjeuvrščenega Japonca Rena Nikaida (95,5 m in 89 m) ga je na koncu ločilo zgolj 5,2 točke.

Zmago je požel poljski as Dawid Kubacki. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Kubacki, ki je vodil že po prvem »polčasu«, je v drugo le za 3,9 točke odbil napad drugouvrščenega Japonca Sakutara Kobajašija (96 m in 95 m). Nikaido je na tretjem mestu za poljskim zmagovalcem zaostal za 5,2 točke.

Jančar, ki je tako ponovil dosežek izpred meseca v Visli, je med drugimi zvenečimi imeni za seboj pustil tudi poljskega šampiona Kamila Stocha (85,5 m in 92 m), ki je pristal na petem mestu.

Med deseterico tudi Jelar

Od Slovencev sta si pod vodstvom Mirana Zupančiča, pomočnika glavnega trenerja Roberta Hrgote, točke priskakala tudi Žiga Jelar (90,5 m in 93,5 m), ki je bil deveti, in Lovro Kos (85 m in 87,5 m), ki je pristal na 20. mestu. Naš četrti tekmovalec Žak Mogel (85 m) je s 33. mestom le za malo zgrešil nastop v finalu.

Jutri bo v Rasnovu še ena tekma, ki se bo začela ob 16.15 po srednjeevropskem času. Že pred tem (11.15) se bodo drugič na tej napravi v Romuniji med seboj pomerile skakalke.