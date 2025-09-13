Slovenski up le za malo zgrešil svoje prve stopničke

Neomejen dostop | že od 14,99€
Na moški tekmi za veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) na 97-metrski skakalnici v Rasnovu je zmago slavil poljski as Dawid Kubacki (91 m in 88,5 m). Najboljši Slovenec je bil najmlajši član reprezentance Žiga Jančar, ki je s skokoma, dolgima 97,5 in 89,5 metra, zasedel četrto mesto.
Še ne 20-letni skakalec iz Dola pri Ljubljani, sicer član SSK Ihan, ki je po uvodni seriji z največjo daljavo tekme (97,5 m) držal še tretje mesto, je tako le za malo zgrešil svoje prve stopničke med (okrnjeno) svetovno elito. Od tretjeuvrščenega Japonca Rena Nikaida (95,5 m in 89 m) ga je na koncu ločilo zgolj 5,2 točke.
Kubacki, ki je vodil že po prvem »polčasu«, je v drugo le za 3,9 točke odbil napad drugouvrščenega Japonca Sakutara Kobajašija (96 m in 95 m). Nikaido je na tretjem mestu za poljskim zmagovalcem zaostal za 5,2 točke.
Jančar, ki je tako ponovil dosežek izpred meseca v Visli, je med drugimi zvenečimi imeni za seboj pustil tudi poljskega šampiona Kamila Stocha (85,5 m in 92 m), ki je pristal na petem mestu.
Od Slovencev sta si pod vodstvom Mirana Zupančiča, pomočnika glavnega trenerja Roberta Hrgote, točke priskakala tudi Žiga Jelar (90,5 m in 93,5 m), ki je bil deveti, in Lovro Kos (85 m in 87,5 m), ki je pristal na 20. mestu. Naš četrti tekmovalec Žak Mogel (85 m) je s 33. mestom le za malo zgrešil nastop v finalu.
Jutri bo v Rasnovu še ena tekma, ki se bo začela ob 16.15 po srednjeevropskem času. Že pred tem (11.15) se bodo drugič na tej napravi v Romuniji med seboj pomerile skakalke.
Skupni vrstni red v veliki nagradi FIS:
1. Bachlinger (Avs) 330, 2. S. Kobajaši (Jap) 195, 3. Kubacki (Pol) 191, 4. Stoch (Pol) 179, 5. Raimund (Nem) 160 ... 8. Kos 144, 13. Jančar 100, 27. Mogel 40, 31. Jelar 32, 62. Oblak (vsi Slo) 2.
