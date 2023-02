Slovenski upi skočili do bronaste kolajne na mladinskem SP

Slovenski upi Taj Ekart, Rok Masle, Gorazd Završnik in Maksim Bartolj so si na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Whistlerju priskakali bronaste kolajne na moštveni tekmi. Zbrali so 925,8 točke ter zaostali le za zlatimi Avstrijci (972,5 točke) in srebrnimi Poljaki (966,7 točke).

Po uvodni seriji so bili naši mladi smučarski skakalci še četrti za Avstrijci, Poljaki in Finci, v razburljivem finalu pa so za vsega pet točk ugnali četrtouvrščene »Suomije«, ki so imeli z mladinskim svetovnim prvakom Vilhom Palosaarijem (99 m in 101 m/264,0 točke) najboljšega posameznika tudi na ekipni preizkušnji.

Taj Ekart, ki je bil najboljši Slovenec na posamični tekmi, je prispeval svoj delež k moštveni bronasti kolajni. FOTO: Marko Feist

V slovenski zasedbi je največ točk zbral Rok Masle (102,5 m in 102 m/254,7 točke), svoj delež pa so k bronastemu odličju prispevali Maksim Bartolj (96,5 m in 96 m/245,4 točke), Taj Ekart (93,5 m in 96,5 m/223,9 točke) in Gorazd Završnik (88,5 m in 91 m/201,8 točke).

Za Avstrijce so ob mladinskem svetovnem podprvaku Jonasu Schustru (96 m in 98,5 m/250,2 točke), sinu dolgoletnega trenerskega strokovnjaka Wernerja Schustra, skakali še Julijan Schmid (96,5 m in 98,5 m/236,2 točke), Louis Obersteiner (99,5 m in 96,5 m/233,1 točke) in Stephan Embacher (102 m in 98 m/253,0 točke).

Na petem mestu so pristali Nemci (914,2 točke), šesti so bili Švicarji (870,1 točke), sedmi Norvežani (855,1 točke) in osmi Japonci (797,7 točke).