Slovenski upi z veliko prednostjo skočili do zlate kolajne na mladinskih OI

Obetavna smučarska skakalka Taja Bodlaj se je veselila še druge zlate kolajne na mladinskih olimpijskih igrah v Gangvonu.

Taja Bodlaj se je v Južni Koreji veselila dveh zlatih lovorik. FOTO: Simon Bruty/IOC

Potem ko je bila 17-letna članica NSK Tržič FMG včeraj najboljša na posamični tekmi, je danes prispevala še viden delež k zmagoslavju Slovenije na preizkušnji mešanih ekip. Ob Bodlajevi so naše barve branili še Tajina klubska kolegica(ND Rateče Planica) in(SSK Velenje).

Slovenska četverica, ki je vodila že po uvodni seriji, je imela na koncu 75,4 točke naskoka pred drugouvrščeno Norveško (v postavi Kjersti Graesli, Oddvar Gunnerød, Ingvild Synnøve Midtskogen in Mats Strandbraaten), bronasto kolajno pa so si priskakali Avstrijci (Sara Pokorny, Niki Humml, Meghann Wadsak in Lukas Haagen), ki so za našimi upi zaostali že za več kot 100 točk.

Največ točk je za Slovenijo s skokoma, dolgima 101,5 in 106 metrov, zbral Šimnic (230,4 točke). Faletič (102 m in 100 m) je dodal 225,2 točke, Bodlajeva (100,5 m in 106,5 m) in Košnjekova (103 m in 98,5 m) pa sta k zmagi naše ekipe prispevali 222,3 oziroma 215,8 točke.