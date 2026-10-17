Slovensko smučanje z manj denarja: Če si lahko bogatejši to privoščijo ...

Slovenska alpska smučarska panoga v novo tekmovalno zimo vstopa z manjšim proračunom kot lani. Na voljo bo približno 3,5 milijona evrov oziroma pol milijona manj kot v prejšnji sezoni, kljub temu pa so programi reprezentanc in mladinskih selekcij za zdaj zagotovljeni.

Predsednik panoge pri Smučarski zvezi Slovenije Janez Bijol je v pogovoru za STA pojasnil, da se je moral novi vodja panoge Aleš Rogelj spoprijeti z zahtevnejšimi finančnimi razmerami.

»Usklajevanje s trenerji in vse drugo ni bilo vedno preprosto, vendar smo programe za zdaj postavili in ti tečejo. Kako bo naprej, bomo še videli,« je dejal Bijol.

Pri razdelitvi sredstev so ohranili obseg financiranja otroških in mladinskih programov, preostanek pa namenili ekipam v evropskem in svetovnem pokalu.

Panoga ob tem še čaka na podpisa dveh pogodb z večjimi sponzorji. Po Bijolovih besedah so dogovori ustno že sklenjeni, zato večjih težav za zdaj ne pričakujejo.

Upokojitvi Štuhčeve in Bucikove

Konec tekmovalnih karier Ilke Štuhec in Ane Bucik po njegovih besedah ne pomeni večjega pretresa za finančno konstrukcijo panoge.

»Nekaj se je spremenilo pri Ani oziroma pri njenem dolgoletnem opremljevalcu in sponzorju, vendar se takšne stvari nato kompenzirajo z drugimi. Načeloma zaradi tega ne pričakujemo pretresa,« je pojasnil.

Precej večji izziv je tekmovalne narave. Slovensko žensko smučanje je bilo dolga leta vajeno vrhunskih rezultatov tudi v hitrih disciplinah, po koncu kariere Štuhčeve pa trenutno ni tekmovalke, ki bi lahko takoj prevzela njeno vlogo.

Bijol priznava, da je po obdobju Tine Maze in Štuhčeve nastala velika praznina.

»Ilka je dolga leta nadaljevala pot, ki jo je pred njo začrtala Tina Maze. Po njunem obdobju se je pojavil velik vakuum, vendar na to ne moremo bistveno vplivati. Vrhunski tekmovalci se ne pojavijo čez noč.«

Hitrih disciplin ne nameravajo opustiti

Kljub trenutnemu pomanjkanju vrhunskih tekmovalk v smuku in superveleslalomu pri zvezi hitrih disciplin ne nameravajo opustiti.

Njihova prihodnost bo predvsem odvisna od tega, ali se bodo v mlajših selekcijah pojavili tekmovalci in tekmovalke z dovolj kakovosti in interesa.

»Če se bodo pojavile tekmovalke ali tekmovalci, ki jih bodo zanimale te discipline in bodo že v nižjih selekcijah kazali ustrezne rezultate, bomo razmišljali tudi o ekipah za hitre discipline,« je povedal Bijol.

Za zdaj izrazitih kandidatk še ni, čeprav je po njegovih besedah med mlajšimi smučarkami nekaj takšnih, ki se dobro znajdejo tudi na hitrih smučeh.

Bogatejše reprezentance lahko pobegnejo še dlje

Dodaten izziv predstavljajo podnebne spremembe in vse slabše možnosti za poletni trening na evropskih ledenikih.

Slovenske reprezentance zato vse pogosteje odhajajo na južno poloblo. Neja Dvornik je letos trenirala na Novi Zelandiji, drugi slovenski smučarji pa v Čilu in Argentini.

Takšne priprave postajajo vse pomembnejše, a tudi dražje. Na južno poloblo zdaj že odhajajo mladinske reprezentance Avstrije, Nemčije in Švice, Bijol pa opozarja, da bi se lahko zaradi tega razlike med bogatejšimi in finančno šibkejšimi ekipami še povečale.

»Če si lahko bogatejše reprezentance privoščijo mesec ali mesec in pol priprav na južni polobli, druge pa ne, se lahko razlike še povečajo.«

Po njegovem bi bilo zato smiselno razmišljati o bolj enakih pogojih za vse reprezentance, denimo o skupnem obdobju, v katerem bi imele ekipe dostop do določenega terena za trening.

V Sloveniji bi potrebovali tudi pokrito smučarsko dvorano

Ena od dolgoročnih rešitev bi lahko bila pokrita smučarska dvorana tudi v Sloveniji.

V Mariboru so se pred tremi ali štirimi leti že pogovarjali o možnosti postavitve takšne dvorane v tamkajšnji areni oziroma na spodnjem delu smučišča, vendar ideja ni prerasla v konkreten projekt.

»Verjetno bomo prej ali slej morali priti do takšne rešitve,« meni Bijol.

Dvorana bi bila namenjena predvsem treningu tehničnih disciplin, pomemben korak naprej pa si pri zvezi obetajo tudi od izboljšanja pogojev na poligonu v Podkorenu pri Kranjski Gori.

Dodatni snežni topovi naj bi omogočili zasneževanje treh prog, od katerih bi bila ena namenjena treningom, preostali dve pa turistom in drugim uporabnikom.

»Vsi bi si želeli več poligonov v Sloveniji, kjer bi otroci lahko trenirali v različnih delih dneva, ne le v kratkih jutranjih terminih, kot je to pogosto zdaj. Menim, da v Kranjski Gori napredujemo in gremo v pravo smer, vsako leto je boljše,« je sklenil Bijol.