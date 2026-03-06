  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Smučanje je postalo drag špas, skoki so precej cenejši

Tone Vogrinec, prvi režiser slovenske smučarske pravljice, za Delo o krizi reprezentance, vzponu skokov in prihodnosti Vitranca.
Tone Vogrinec je zelo temeljito spremljal zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026. FOTOGRAFIJE: Marko Vanovšek
Galerija
Tone Vogrinec je zelo temeljito spremljal zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026. FOTOGRAFIJE: Marko Vanovšek
Siniša Uroševič
6. 3. 2026 | 18:30
13:25
A+A-

Napočil je čas za največjo tekmo alpskih smučarjev pri nas – 65. Pokal Vitranc. Danes in jutri bo v Kranjski Gori živahno, vendar pa ne tako kot nekoč, ko se je na skrajnem severozahodu dežele čas ustavil, dogodek pa je dnevno obiskalo 30.000 navdušenih privržencev. Ni skrivnosti, slovensko tekmovalno alpsko smučanje je v hudi krizi, na to opozarja tudi Tone Vogrinec https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/po-slovesu-od-berganta-le-se-redki-presezki, osrednji režiser prve slovenske pravljice na snegu v sedemdesetih prejšnjega stoletja. V pogovoru za Delo je razgrnil zanimiv in kritičen pogled na sedanje stanje ter se ozrl tudi k drugim zimskim panogam.

Gospod Vogrinec, pred dnevi je padel zastor nad zimskimi olimpijskimi igrami v Italiji? Kako ste jih spremljali, v kakšnem spominu si jih boste ohranili?

Zimski šport je v moji krvi in seveda bi bilo enostavno nerazumljivo, če bi rekel, da nisem spremljal. Jasno. Spremljal sem zelo podrobno prek prenosov in oddaj na naši javni televiziji, Eurosportu, ORF. Zame to niso bile prave olimpijske igre s pravim olimpijskim duhom, ker je bilo preveč vse skupaj razmetano – od Milana, Bormia, Livigna do Dolomitov. Škoda! Gre za ogromne razdalje med prizorišči, vse skupaj je bilo bolj podobno posameznim tekmam svetovnega pokala.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
SP v alpskem smučanju

Jokala je le Andreja Slokar, ostali so zašli v krizo

Nekdanji člani smučarske reprezentance navdušeni nad prvenstvom v Avstriji, razočarani pa nad stanjem v slovenskem smučanju.
Siniša Uroševič 17. 2. 2025 | 19:13
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Podkast Delo Šport

Tone Vogrinec: Prihodnost Zlate lisice je v Mariboru

Gost podkasta Delo Šport je bil pred zaključnimi pripravami na jubilejno 60. Zlato lisico Tone Vogrinec, starosta slovenskega alpskega smučanja.
Nejc Grilc 20. 12. 2023 | 13:45
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Žan Kranjec: Najlepše je v Kranjski Gori

Ob koncu tedna 65. pokal Vitranc. V sobotnem veleslalomu Žan Kranjec in Miha Oserban, v nedeljskem slalomu le slednji.
Siniša Uroševič 5. 3. 2026 | 09:46
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Ob koncu ZOI 2026

Slovenski preplet veselja in žalosti

Za našimi športniki so glede števila kolajn tretje najuspešnejše zimske igre doslej, tokrat povsem po zaslugi skakalnega tabora.
Siniša Uroševič 22. 2. 2026 | 16:04
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
ZOI 2026

Po slovesu od Berganta le še redki presežki

Želje našega najboljšega alpskega smučarja so na olimpijskem prizorišču v Bormiu ostale neuslišane.
Siniša Uroševič 15. 2. 2026 | 15:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Evakuacija z Bližnjega vzhoda

Razvajeni Slovenci ali zmeda? »Evakuacija ni all-inclusive storitev«

»Se zavedamo, da je evakuacija iz kriznega območja izjemna operacija, ne samoumevna, all-inclusive storitev?«
Saša Bojc, Pija Kapitanovič 5. 3. 2026 | 14:15
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Ljubljana

Moški na Fužinah umrl pod streli policistov

»Oseba je po uporabi strelnega orožja na kraju dogodka umrla,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Moški naj bi policistom grozil z nožem.
5. 3. 2026 | 17:16
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Ukinjanje priznanih blagovnih znamk

Slovensko mleko na udaru Hoferja

Nemški trgovec brez odgovora, ali so prekinili pogodbe z več slovenskimi dobavitelji. Krepitev trgovskih blagovnih znamk ni nepoštena praksa.
Maja Prijatelj Videmšek 5. 3. 2026 | 17:28
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Gorništvo

Nesreča v gorah postala uboj – tragedija v Avstriji razburila slovenske gornike

Pri izreku precej mile kazni ob tako hudih obtožbah je sodnik upošteval predsodke medijev in izgubo partnerice.
Tina Horvat 6. 3. 2026 | 06:20
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Hrvaško Zagorje – narava, ki sprošča, in doživetja, ki ostanejo

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
3. 3. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Pag je surovo očarljiv. Tu so razlogi, zakaj ga ljudje obožujejo

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

alpsko smučanjeTone VogrinecMilano-Cortina 2026pokal Vitranc

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Mi, socialisti

Kordiš policiji prijavil napad z nožem

Neznanec je na kolesu stranke Mi, socialisti v času, ko so njihovi predstavniki delili letake na Bavarskem dvoru v Ljubljani, prerezal gume.
6. 3. 2026 | 19:56
Preberite več
Premium
Lokalno  |  Štajerska
Plavajoča elektrarna

Šoštanjski župan podpisal sporazum s HSE, iniciativa in eko gibanje ogorčena

Župan Boris Goličnik trdi, da je z malodane tajnim podpisom zagotovil Šoštanju koristi, če bodo na Družmirskem jezeru zgradili plavajočo sončno elektrarno.
Špela Kuralt 6. 3. 2026 | 19:11
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Kontiolahti

Jakov Fak nazaj med deseterico: Jezen sem, s tem ne smem biti zadovoljen

Biatlonci so se merili na prvi preizkušnji po olimpijskih igrah. Na posamični tekmi na je Jakov Fak pokril vse tarče in za nekaj sekund zgrešil podelitev.
Matic Rupnik 6. 3. 2026 | 18:35
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Smučanje je postalo drag špas, skoki so precej cenejši

Tone Vogrinec, prvi režiser slovenske smučarske pravljice, za Delo o krizi reprezentance, vzponu skokov in prihodnosti Vitranca.
Siniša Uroševič 6. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Lillehammer

Mlade skakalke svetovne prvakinje, Stenu Balohu so se zarosile oči

Slovenske smučarske skakalke so na mladinskem svetovnem prvenstvu na Norveškem v velikem slogu dobile ekipno tekmo, vnovič se veselijo tudi kombinatorke.
6. 3. 2026 | 18:24
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Kontiolahti

Jakov Fak nazaj med deseterico: Jezen sem, s tem ne smem biti zadovoljen

Biatlonci so se merili na prvi preizkušnji po olimpijskih igrah. Na posamični tekmi na je Jakov Fak pokril vse tarče in za nekaj sekund zgrešil podelitev.
Matic Rupnik 6. 3. 2026 | 18:35
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Smučanje je postalo drag špas, skoki so precej cenejši

Tone Vogrinec, prvi režiser slovenske smučarske pravljice, za Delo o krizi reprezentance, vzponu skokov in prihodnosti Vitranca.
Siniša Uroševič 6. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Lillehammer

Mlade skakalke svetovne prvakinje, Stenu Balohu so se zarosile oči

Slovenske smučarske skakalke so na mladinskem svetovnem prvenstvu na Norveškem v velikem slogu dobile ekipno tekmo, vnovič se veselijo tudi kombinatorke.
6. 3. 2026 | 18:24
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Od raziskav do trga: kako nastaja konkurenčno inovacijsko okolje

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
3. 3. 2026 | 08:40
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Nacionalni dan branja         

Čemu brati v oglušelem času?

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
4. 3. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Vse več potnikov izbere vlak

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Ali veste, katere destinacije so najboljše za odklop iz vsakdanjega življenja?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Špan – trgovec leta 2025

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Vaša dišeča geografija

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo