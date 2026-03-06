Smučanje je postalo drag špas, skoki so precej cenejši

Napočil je čas za največjo tekmo alpskih smučarjev pri nas – 65. Pokal Vitranc. Danes in jutri bo v Kranjski Gori živahno, vendar pa ne tako kot nekoč, ko se je na skrajnem severozahodu dežele čas ustavil, dogodek pa je dnevno obiskalo 30.000 navdušenih privržencev. Ni skrivnosti, slovensko tekmovalno alpsko smučanje je v hudi krizi, na to opozarja tudi Tone Vogrinec https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/po-slovesu-od-berganta-le-se-redki-presezki, osrednji režiser prve slovenske pravljice na snegu v sedemdesetih prejšnjega stoletja. V pogovoru za Delo je razgrnil zanimiv in kritičen pogled na sedanje stanje ter se ozrl tudi k drugim zimskim panogam.

Gospod Vogrinec, pred dnevi je padel zastor nad zimskimi olimpijskimi igrami v Italiji? Kako ste jih spremljali, v kakšnem spominu si jih boste ohranili?

Zimski šport je v moji krvi in seveda bi bilo enostavno nerazumljivo, če bi rekel, da nisem spremljal. Jasno. Spremljal sem zelo podrobno prek prenosov in oddaj na naši javni televiziji, Eurosportu, ORF. Zame to niso bile prave olimpijske igre s pravim olimpijskim duhom, ker je bilo preveč vse skupaj razmetano – od Milana, Bormia, Livigna do Dolomitov. Škoda! Gre za ogromne razdalje med prizorišči, vse skupaj je bilo bolj podobno posameznim tekmam svetovnega pokala.