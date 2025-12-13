Smučarkam poškodbe uničujejo olimpijske sanje

Pa so tudi smukačice dočakale svojo premiero v olimpijski sezoni. In na prvi tekmi je neuničljiva 41-letna Američanka Lindsey Vonn, pred dobrim desetletjem udarna tekmica naše sijajne Tine Maze, potrdila, da namigi o njeni izjemni vrnitvi nikakor niso naključni. Na tem prvem smuku deklet je prepričljivo zmagala, Ilka Štuhec je po spodobnem smučanju, a z eno večjo napako, zasedla 14. mesto. Na prizorišču v St. Moritzu pa je veliko pozornosti pritegnil dolg seznam hujših poškodb, te so predvsem »uničile« švicarsko izbrano vrsto.

Tudi ne tako vneti spremljevalci dogajanja v svetovnem pokalu alpskega smučanja bodo najbrž v hipu vedeli za odgovor ob vprašanju, katera je v zadnjih treh sezonah vodilna velesila belih strmin – dvoma ni, Švica je prehitela dotlej najboljšo veliko tekmico Avstrijo.