Smučarska zveza ima novega, presenetljivega uslužbenca

Nekdanji dolgoletni reprezentant v alpskem smučanju Štefan Hadalin je prevzel novo vlogo. Kot so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, bo 30-letni bivši smučar po novem opravljal vlogo predstavnika za odnose z javnostmi panoge za alpsko smučanje.

Hadalin je eden izmed uspešnejših nekdanjih slovenskih alpskih smučarjev, ki je s svojo kariero pustil pomemben pečat v smučanju, so zapisali na krovni zvezi.

Njegove izkušnje, predanost in poznavanje tekmovalnega okolja bodo v veliko podporo pri nadaljnjem razvoju in uspešnem delu SZS, še posebej na področju sodelovanja z mediji in s širšo javnostjo, so dodali.