Smučarska zveza nad FIS tudi s pritožbo zaradi materialne škode

Smučarska zveza Slovenije (SZS) je danes na Mednarodno smučarsko zvezo Fis naslovila uradno pritožbo v zvezi z nedeljskim incidentom na moštveni tekmi svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu. Tudi zato, ker je, kot je v Odmevih na RTV Slovenija pojasnil direktor zveze Uroš Zupan, krovna zveza zaradi diskvalifikacije Domna Prevca utrpela materialno škodo.

Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih je zasenčila diskvalifikacija svetovnega prvaka Prevca na moštveni tekmi. Ta je preprečila, da bi se slovenski kvartet – ob Prevcu so nastopili še Anže Lanišek, Timi Zajc in Rok Oblak – lahko boril za kolajne.

Zupan je prepričan, da Domen Prevc ni bil kriv za nastali zaplet. »V naših očeh je le ena zgodba, to je zgodba poljskega predtekmovalca, da je prostovoljec na vrhu zaletišča z dežnikom po nesreči zadel Domnove smuči, da so zdrsnile v dolino. V naših očeh Domen pri tem ni imel nič.«

Karavana smučarskih skakalcev se zdaj seli v Willingen. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

»Odložil je smuči pred kabino, preden se je šel merit. Smuči bi moral držati prostovoljec oziroma bi moralo biti na vrhu stojalo za smuči. Krivda ni Domnova in na tem gradimo pritožbo, ki jo bomo poslali na Fis,« je v ponedeljkovi oddaji Odmevi povedal Zupan, ki ne razume, zakaj žirija ni dopustila, da Prevc nastopi v prvi seriji, potem ko so mu vrh letalnice dostavili nove smuči.

»Domna bi morali pustiti skočiti zunaj predvidenega startnega intervala. Pravila govorijo o tem, da kadar pride do okoliščin, na katere tekmovalec nima vpliva in se na startu ne more pojaviti, mu morajo start omogočiti naknadno. S tem bi tudi omogočili, da bi rezultati na koncu bili, pozneje pa bi lahko ugotavljali, ali je krivda njegova ali ne. Storjena je bila krivica. Seveda bodo rezultati obveljali, a želimo si, da se kaj podobnega ne zgodi več,« je dodal Zupan.

Pri tem je poudaril, da je bila ob športnemu oškodovanju ekipe – Slovenija je brez enega poleta zasedla šesto mesto – storjena tudi materialna škoda. S terena se je za Odmeve javil tudi Jelko Gros, ki je pojasnil, da na letalnici v Oberstdorfu niso imeli pripravljenega stojala, na katero bi odložili smuči, preden gredo na kontrolo.

Prevc smuči ni želel postaviti na podest, ker bi sneg lahko prišel v okovje, to pa bi lahko povzročilo nove neljube dogodke. Gros dodaja, da bi moral biti na vrhu pomočnik kontrolorja, ki bi popazil na opremo, a ga ni bilo.

»Prepričan sem, da bi se borili za medaljo. To je svetovno prvenstvo in takšne odločitve nosijo materialne posledice. Rezultati s SP štejejo za kategorizacijo, kar je pomembno pri financiranju. Tudi določeni pokrovitelji so vezani na rezultate. Imamo materialno škodo, tudi zato se bomo pritožili,« je poudaril Zupan.