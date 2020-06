Smučarska zveza v oster boj z 1,5 milijona evrov bolečim minusom

Ljubljana

13,4



milijona evrov znašajo načrtovani odhodki smučarskih panog za sezono 2020/21



Planiški december ni enak marcu



Krepko zmanjšani tekaški proračun

Enzo Smrekar, prvi mož SZS, se zaveda zahtevne naloge v prihodnjih mesecih priprave na novo zimo. FOTO: Tomi Lombar/Delo

- V zadnjih letih seje izvršnega odbora Smučarske zveze Slovenije (SZS) niso prinašale revolucionarnih odločitev, tudi včeraj ni bilo niti zasukov niti morebitnega črnega scenarija o usodi smučarskega teka. Pri tem je namreč nastala največja denarna izguba, zato je vodstvo panoge pred zelo zahtevno nalogo. Ta pa seveda čaka tudi celotno zvezo, ki je zaradi skrajšane zime pred izzivom boja z rdečimi številkami.Zgodba na zvezi je bila pred leti že bolj žalostna. Ni še tako oddaljen čas dolga alpskega dela, pri nas krepko bolj prepoznavnega od tekaškega, ki je znašal že 600.000 evrov. In tudi ko jepostal predsednik tradicionalno izjemno pomembne zveze, so bile številke o minusu močno boleče: sukale so se okrog 3,5 milijona evrov ...»Drži, če se primerjamo s tistimi časi, sedanje stanje ni tako grozno, toda zdajšnji dolg nam je v jasno opozorilo, koliko dela nas čaka, da se vrnemo na našo želeno raven,« je opozoril prvi mož zveze, ki je tudi včeraj morebitne dvome ali zapletanja med navzočimi odganjal z zelo jasno retoriko in ustvarjalnim pristopom.Skupna vsota razkriva za 9,7 milijona evrov prihodkov v zadnji sezoni in 11,1 milijona odhodkov. Levji delež ob tem pripada planiški tekmi (milijon evrov izgube) in seveda upanju, da bosta pod streho dve predvideni prireditvi v prihodnji zimi, decembrsko svetovno prvenstvo v poletih in nato tradicionalni marčni finale sezone svetovnega pokala. »Res pa je, da moramo biti previdni, dobro vemo, da je planiško občinstvo navajeno predvsem na marec, bomo videli, kako bo decembra. In če ob tem še prištejemo zaplete okrog naših pokroviteljev, ki so imeli v zadnjih mesecih zdravstvene krize težave pri delovanju, nas res čaka negotovo obdobje,« je opozorilpredsednik zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo. Pri samem skakalnem športu minus, ta znaša okrog 61.000 evrov (planiška zgodba je seveda posebna), ni pretirano boleč, tudi alpsko smučanje se je znašlo pred novim obdobjem, ko pri primanjkljaju 294.000 evrov plačuje davek izostanku pokala Vitranc.A največji preplah je zaznati v tekaški smučini. Zgolj v tej zimi je panoga dosegla minus 231.000 evrov, skupno v panogi ta znaša že 440.000 evrov! In to dejansko ob spoznanju, da jeedina med akterji zadnje slovenske smučarske zime z dvema zmagama na tekmah svetovnega pokala. Na najvišji stopnički so bili v sezoni 2019/20 še, in sicer po enkrat, alpski smučarskakalecin reprezentant v telemarkuToda dejansko je bilo največ besed na včerajšnji seji izvršnega odbora okrog teka in predloga novega predsednikada bi krepko zmanjšali proračun panoge z 970.000 na 665.000 evrov.»Hkrati se bomo lotili sanacije dolgov in ustvarjanja minimalnih prihodkov,« je napovedal. Ker pa to prav preprosto in hitro ne gre, so bile razumljive besede prvega moža SZS, da bo prav pri teku treba krepko okrepiti sposobnosti trženja. Obenem so navzoči sprejeli sklep o potrditvi proračunov vseh panog z izjemo teka – v enem tednu bodo pri SZS poskusili najti najbolj učinkovite rešitve za boj s tekaškim dolgom. »Prav v tej panogi je bilo največ menjav predsednikov v zadnjih letih. Veseli pa me pozitiven pristop Romana Beznika in verjamem, da bomo našli ustrezno pot za izboljšanje razmere,« je še dejal Smrekar.