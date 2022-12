Smučarske skakalke čaka prva od dveh tekem v Lillehammerju

Nastopilo bo tudi pet Slovenk, od katerih je bila s sedmim dosežkom v petkovih kvalifikacijah najboljša Urša Bogataj. V kvalifikacijah za tretjo tekmo sezone po dveh na Poljskem, kjer so tekmovalke skakale na plastiko, je bila na Norveškem najboljša vodilna v skupnem seštevku, Avstrijka Eva Pinkelnig, z 92 metri in 118,9 točke pred Kanadčanko Abigail Strate s 115,1 točke in povratnico po poškodbi, Norvežanko Eirin Maria Kvandal, s 112,3 točke.

Najboljša Slovenka je bila na sedmem mestu Urša Bogataj s 86,5 metra in 105,3 točke. Nika Križnar je bila deseta, Nika Prevc enajsta, Ema Klinec je bila 24., Katra Komar pa se je na tekmo uvrstila z 31. mestom. Brez sobotne tekme je na 43. mestu ostala Maja Vtič.

V nedeljo, prav tako ob 16.30, bo na istem prizorišču še ena preizkušnja. Po dveh tekmah ima Eva Pinkelnig 160 točk, Nika Križnar je šesta s 86, Ema Klinec deveta s 56, Urša Bogataj 16. s 35., Nika Prevc pa 27. z devetimi točkami.