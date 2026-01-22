  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Smučarski koledar se spreminja, v Kranjski Gori so nezadovoljni

    Osnutek koledarja za naslednjo sezono alpskega smučanja predvideva dve slovenski tekmi, tako za moške kot za ženske, v mesecu januarju.
    Pokal Vitranc bo letos 7. in 8. marca. FOTO: Matej Družnik
    Pokal Vitranc bo letos 7. in 8. marca. FOTO: Matej Družnik
    T. E., STA
    22. 1. 2026 | 07:32
    22. 1. 2026 | 07:38
    Obetajo se spremembe v tekmovalnem koledarju svetovnega pokala v alpskem smučanju, ki bodo, če bodo sprejete in potrjene, veljale za sezono 2026/27. Spremembe zadevajo Slovenijo, žensko in moško tekmovanje v Kranjski Gori. V skladu z za zdaj osnutkom bosta obe slovenski tekmi januarja 2027, moška na začetku, ženska na koncu meseca.

    image_alt
    Zimska pravljica z napako blede domače bere

    Na podlagi z na spletni strani fis-ski.com objavljenim osnutkom koledarja se bi alpski smučarji na Pokalu Vitranc leta 2027 merili 3. januarja na tekmi v veleslalomu, 4. januarja pa še v slalomu. Šlo bi za koledarsko prvo tekmovanje smučarjev v letu 2027.

    V tem terminu so letos pod Vitrancem tekmovale alpske smučarke. Sicer pa je bila v tem po novoletnem terminu nekoč umeščena zagrebška slalomska tekma za snežno kraljico na Sljemenu. Pokal Vitranc bo letos 7. in 8. marca. Žensko tekmovanje na podkorenski strmini bi bilo prihodnje leto 29. in 30. januarja, najprej z veleslalomom in nato s slalomom, tik pred odhodom na svetovno prvenstvo v Crans Montani, ki bo od 1. do 14. februarja 2027.

    Upoštevali skandinavske želje

    Tradicionalno moško tekmovanje za svetovni pokal je bilo zadnjih nekaj let trdno zasidrano v marčnem terminu tekmovalnega koledarja. Organizatorji tekmovanja iz vrst domačega kranjskogorskega alpsko smučarskega kluba so na termin v marcu vezali tudi promocijsko kampanjo ter moško tekmovanje v veleslalomu in slalomu oglaševali kot vrhunec zime.

    Vodilni pri Mednarodni smučarski in deskarski zvezi (Fis) so podprli namero predsednika zveze Johana Eliascha, da bo karavana svetovnega pokala alpskega smučanja marca 2027 na tekmah v Skandinaviji, preden se bo beli cirkus preselil čez veliko lužo na finale svetovnega pokala 2026/27 v Sun Valleyju v ZDA. Takšno selitev iz Skandinavije čez Atlantik je predsednik federacije predlagal tudi zaradi lažje logistike.

    Skandinavske želje so upoštevali. Nezadovoljni s terminom so v Kranjski Gori. Gre za manj ugoden termin tekem Pokala Vitranca zaradi novoletnih praznikov in polno zasedenih nastanitvenih zmogljivosti. Za nameček je v istem terminu med 31. decembrom in 3. januarjem biatlonska tekma na Pokljuki, s čimer bodo sicer polne kapacitete v prazničnem decembru na Gorenjskem namesto turistov zasedli športniki.

     V terminu med 31. decembrom in 3. januarjem bo potekala biatlonska tekma na Pokljuki, s čimer bodo sicer polne kapacitete v prazničnem decembru na Gorenjskem namesto turistov zasedli športniki. FOTO: Matej Družnik
     V terminu med 31. decembrom in 3. januarjem bo potekala biatlonska tekma na Pokljuki, s čimer bodo sicer polne kapacitete v prazničnem decembru na Gorenjskem namesto turistov zasedli športniki. FOTO: Matej Družnik

    »Koledar mednarodne smučarske zveze za prihodnjo sezono alpskega smučanja po našem vedenju še ni dokončen in se bo še usklajeval do programskega kongresa Fisa, ki bo maja v Portorožu. Naša želja je, da bi Pokal Vitranc ohranili v marčevskem terminu, v katerem se tekma z nekaj izjemami odvija že zadnjih 19 sezon,« se je na predlagani koledar odzval predsednik ASK Kranjska Gora in predsednik OK Pokala Vitranc Gregor Benedik.

    Je pa umestitev obeh slovenskih tekem v enem mesecu v skladu z dolgoročnimi usmeritvami Smučarske zveze Slovenije. »Želja je, da bi januarsko žensko in moško tekmo, ki je tradicionalno marca, koledarsko čim bolj zbližali. Te želje smo že naslovili na mednarodno zvezo, na oba direktorja svetovnih pokalov. Z zbližanjem terminov, ko bi obe tekmi izpeljali v roku enega meseca, bi lahko precej racionalizirali in optimizirali procese in tudi stroške ter postavitve vseh začasnih infrastruktur,« je dejal direktor SZS Uroš Zupan za STA ob robu letošnje uspešno izpeljane ženske tekme v Kranjski Gori.

    Po zagotovilih mednarodne smučarske federacije bo svetovni pokal v alpskem smučanju sicer ostal v Sloveniji naslednjih osem let, z zagotovljenima terminoma ženskega in moškega tekmovanja vsaj do sezone 2033/34.

    pokal VitrancKranjska Gorasvetovni pokal v alpskem smučanjuPokljukaFIS

