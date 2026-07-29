Smučarski šampion sporočil veselo novico

Henrik Kristoffersen ima tudi po sezoni obilo razlogov za veselje. Eden od najboljših alpskih smučarjev na svetu je namreč sporočil, da sta se z ženo Tonje razveselila drugega otroka. Družina, ki že nekaj let živi v Salzburgu, se je povečala za deklico Linneo.

Veselo novico je 32-letni Norvežan razkril na družbenem omrežju Instagram. Ob seriji družinskih fotografij je specialist za slalom in veleslalom zapisal: »Mala sestrica je končno tukaj. Dobrodošla doma, naše malo dekle.«

Na fotografijah so med drugim vidni drobni stopali, ganljivo prvo srečanje z zdaj že triletnim bratcem Emilom ter Kristoffersen, ki z obema otrokoma zapušča porodnišnico. Emil je tako dobil mlajšo sestrico Linneo, zakonca pa sta se drugega otroka razveselila leto dni po lanski poroki v Salzburgu.

V minuli zimi si je Kristoffersen največji uspeh prismučal z bronasto kolajno v slalomu na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo, v svetovnem pokalu pa ni povsem dosegel rezultatov, ki si jih je želel. Edino zmago je slavil na svoji priljubljeni tekmi v Schladmingu, v skupni razvrstitvi pa je sezono končal na petem mestu.

V novo zimo bo vstopil tudi z veliko spremembo pri opremi. Po koncu sodelovanja z znamko Van Deer, ki jo je ustanovil nekdanji avstrijski šampion Marcel Hirscher, se je namreč preselil k proizvajalcu smuči Head. Norveški zvezdnik se bo tako v lov na nove zmage podal z novo opremo, medtem ko bo doma užival v novi vlogi očeta dveh otrok.