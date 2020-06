Smučarski skakalki 18-mesečna prepoved

Moskva - Ruska zveza za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo je zaradi dopinga kaznovala smučarsko skakalko Aleksandro Kustovo z 18-mesečno prepovedjo nastopanja.



Ta 21-letnica je kršila pravila, ker večkrat ni prijavila potrebnih informacij o lokacijah, na katerih se nahaja.



Do nepravilnosti je prišlo pred začetkom sezone 2019/20, zato v minuli zimski sezoni skakalka iz Magadana zaradi tekoče obravnave ni nastopala. Prepoved nastopanja v dolžini leta in pol je v veljavi od 27. novembra 2019.



Kustova je sicer na najvišji ravni v svetovnem pokalu dvakrat stala na odru za zmagovalke. Obakrat na ženski ekipni tekmi.



Najvišje pa je v posamični konkurenci posegla po petem mestu v Lillehammerju na Norveškem decembra 2018.