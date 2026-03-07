Domen Prevc je danes dovolj težak in se bori za zmago

Po prvi seriji tekme smučarskih skakalcev v Lahtiju je Domen Prevc, ki je včeraj že potrdil zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala na drugem mestu. V vodstvu pred Slovencem je Japonec Rjoju Kobajaši, ki ima prednost točke in desetinke, v troboju za zmago pa je z zaostankom dveh točk še Avstrijec Daniel Tschofenig.

Anže Lanišek je v prvo skočil solidno in je 11. Rok Oblak se je enajstič v karieri prebil med dobitnike točk za svetovni pokal. Po 123 m in po dobrih ocenah je po polovici tekmovanja na 20. mestu. Žak Mogel je v prvi seriji pristal pri 116,5 m in se tako ni prebil v finalno serijo.

Kvalifikacije pred današnjo tekmo je sicer dobil Japonec Rjoju Kobajaši, ki je včeraj dokončno ostal brez možnosti za svoj tretji veliki kristalni globus. Drugi je bil Avstrijec Daniel Tschofenig, Domen Prevc pa je bil 18. Na enajstem mestu je kvalifikacije končal Anže Lanišek, Rok Oblak je bil 19. Na tekmo se je uvrstil še 40. Žak Mogel, medtem ko je Timi Zajc s tekmo končal na le 56. mestu.