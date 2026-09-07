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Zimski športi

Domen Prevc: Komaj čakam, da pokažem, kaj smo delali

Najboljši smučarski skakalec zadnje sezone ima za sabo izjemno aktivne počitnice, zdaj predano trenira za nove uspehe.
Domen Prevc je imel po koncu izjemne sezone veliko tudi sponzorskih obveznosti, vendar poudarja, da to počne z veseljem in ga za zdaj ne obremenjujejo. FOTO: Blaž Samec
Galerija
Domen Prevc je imel po koncu izjemne sezone veliko tudi sponzorskih obveznosti, vendar poudarja, da to počne z veseljem in ga za zdaj ne obremenjujejo. FOTO: Blaž Samec
Miha Šimnovec
7. 9. 2026 | 15:10
7. 9. 2026 | 15:34
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Domen Prevc, smučarski skakalec št. 1 v lanski sezoni svetovnega pokala pred novo sezono ostaja samozavesten in nestrpno pričakuje prve tekme. Najboljši smučarski skakalec v minuli sezoni svetovnega pokala obožuje tudi drugačno letenje. Foto Instagram D. P. O poletju, ki mu je ostalo v posebnem spominu, pravi: »Res sem tako hvaležen, srečen za življenje, ki ga imaš, pa živiš, in deželo, kjer živiš.«  Pred zaključnim delom priprav sta se predstavila moška in ženska reprezentanca v smučarskih skokih. FOTO: Blaž Samec Zdaj pa je pogled že usmerjen v sezono: »Veselim se, ko gremo v Stams, in komaj čakam, da lahko pokažem, kaj smo ...

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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