Domen Prevc: Komaj čakam, da pokažem, kaj smo delali

Domen Prevc, smučarski skakalec št. 1 v lanski sezoni svetovnega pokala pred novo sezono ostaja samozavesten in nestrpno pričakuje prve tekme. Najboljši smučarski skakalec v minuli sezoni svetovnega pokala obožuje tudi drugačno letenje. Foto Instagram D. P. O poletju, ki mu je ostalo v posebnem spominu, pravi: »Res sem tako hvaležen, srečen za življenje, ki ga imaš, pa živiš, in deželo, kjer živiš.« Pred zaključnim delom priprav sta se predstavila moška in ženska reprezentanca v smučarskih skokih. FOTO: Blaž Samec Zdaj pa je pogled že usmerjen v sezono: »Veselim se, ko gremo v Stams, in komaj čakam, da lahko pokažem, kaj smo ...