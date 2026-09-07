Domen Prevc: Komaj čakam, da pokažem, kaj smo delali

Najboljši smučarski skakalec zadnje sezone ima za sabo izjemno aktivne počitnice, zdaj predano trenira za nove uspehe.
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Domen Prevc je imel po koncu izjemne sezone veliko tudi sponzorskih obveznosti, vendar poudarja, da to počne z veseljem in ga za zdaj ne obremenjujejo. FOTO: Blaž Samec
Domen Prevc, smučarski skakalec št. 1 v lanski sezoni svetovnega pokala pred novo sezono ostaja samozavesten in nestrpno pričakuje prve tekme.
Najboljši smučarski skakalec v minuli sezoni svetovnega pokala obožuje tudi drugačno letenje. Foto Instagram D. P.
O poletju, ki mu je ostalo v posebnem spominu, pravi: »Res sem tako hvaležen, srečen za življenje, ki ga imaš, pa živiš, in deželo, kjer živiš.«
Pred zaključnim delom priprav sta se predstavila moška in ženska reprezentanca v smučarskih skokih. FOTO: Blaž Samec
Zdaj pa je pogled že usmerjen v sezono: »Veselim se, ko gremo v Stams, in komaj čakam, da lahko pokažem, kaj smo ...
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