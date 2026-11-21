Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je izpadel v prvi seriji prve tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v Lillehammerju na Norveškem. Naš junak je v spremenljivih razmerah nekaj časa moral čakati na vrhu skakalnice, nato pa je v zelo zahtevnih razmerah storil napako in končal povsem v ozadju. Ostali naši bodo dobili še eno priložnost.

Po prvi seriji so sicer na prvih treh mestih trije Avstrijci. Prvi je Stefan Embacher, ki je skočil 141 metrov in ima dobrih pet točk prednost pred ekipnim kolegom Raffaelom Zimmermannom (138 m), tretji pa je Maximilian Ortner (135,5 m). Nekoliko so razočarali Norvežani, njihove ekipne kolegice so se na ženski posamični tekmi zelo izkazale.

Naš najboljši po prvi seriji je tako Rok Oblak, ki je doskočil pri 127 metrih in je po polovici tekmovanja 18. Timi Zajc in Anže Lanišek sta prav tako nastopila pod pričakovanji, oba sta skočila 118 metrov in sta 23. ter 24.

V prvi seriji sta izpadla tudi favorizirana Poljak Kacper Tomasiak in Japonec Ren Nikaido.