Slovenija brez Domna Prevca druga, nadvlada Avstrijcev

Na uperekipni tekmi skakalcev v Zakopanah na Poljskem je slovenska reprezentanca v sestavi Timi Zajc in Anže Lanišek osvojila drugo mesto. S prednostjo 47,6 točke sta dominantno zmago osvojila Avstrijca Jan Hörl in Stephan Embacher, tretja sta bila Poljaka David Kubacki in Kacper Tomasiak.

V tretji seriji je dobro nastopil predvsem Anže Lanišek, ki je v zadnjem izmed šestih skokov pristal pti 140 metrih in vendarle prehihtel Norvežana ter Slovenijo popeljal na drugo mesto. Halvor Egner Granerud je skočil slabo in veselje ob uvrstitvi na zmagovalni oder omogočil tudi poljskim navijačem.

Avstrijca od začetka razred zase

Slovenija je bila po prvem nastopu Timija Zajca, ki je v zahtevnih razmerah pristal pri 128,5 metrih, na šestem mestu. Bolje je skočil Anže Lanišek, pristal je pri 134,5 m in Slovenijo popeljal na izjemno drugo mesto z le desetinko prednosti pred Švicarjema. Več kot dvajset točk prednosti sta imela Avstrijca, večina držav pa je nastopila brez prvih zvezdnikov.

V drugo je Timi Zajc doskočil pri 124,5 m in zaostal za Norveško, a je Anže Lanišek Slovenijo ponesel nazaj na drugo mesto. Po drugi seriji Poljska za našima skakalcema zaostaja 1,4 točke, Norveška 1,6 točke in Švica 6,6 točke. Avstrijca imata več kot 50 točk naskoka.

V tretje sta Norvežana po Zajčevem nastopu spet prehitela Slovenca, a je Anže Lanišek z daljavo dneva pokazal, da se vrača v izjemno formo.

Na tekmi ni bilo Rjojuja Kobajašija, Daniela Tschofeniga in Philipa Raimunda, manjka pa tudi vodilni v svetovnem pokalu Domen Prevc, ki mu je trener Robert Hrgota namenil nekaj počitka.

Danes so bile sicer že na sporedu kvalifikacije pred jutrišnjo posamično tekmo, ki sta jih dobila Manuel Fettner in Jan Hörl. Anže Lanišek je bil tretji, Timi Zajc sedmi, Domen Prevc pa deseti. Na tekmo sta se uvrstila tudi 32. Žak Mogel in 45. Rok Oblak.