V kvalifikacijah Nika Prevc samo za čudežno Japonko

Serijska zmagovalka olimpijske sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih Japonka Nozomi Marujama je bila najboljša tudi v kvalifikacijah pred današnjo tekmo na veliki skakalnici v Falunu. Dvakratna branilka skupne zmage Nika Prevc je bila druga z zaostankom desetih točk. Na tekmi s prvo serijo ob 10.15 bodo nastopile štiri Slovenke.

Poleg Prevčeve so bile v kvalifikacijah uspešne še Nika Vodan na sedmem, Maja Kovačič na 30. in Tinkara Komar na 36. mestu, medtem ko je brez tekme po dobrem skoku na treningu nato ostala Katra Komar na 50. mestu.