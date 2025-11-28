Nika Prevc najboljša na treningu, kvalifikacije odpadle

Smučarske skakalke danes čaka tretja posamična tekma sezone, ki bo na srednji skakalnici v Falunu. Organizatorjem na Švedskem močno nagaja vreme. Kvalifikacije so odpadle, na edinem treningu, ki je zaradi močnega vetra trajal kar 90 minut, pa je bila najboljša Slovenka Nika Prevc. Nika Vodan je bila četrta. Na štartu bo tako vseh 65 tekmovalk.

Vodilna v svetovnem pokalu Japonka Nozomi Marujama, ki je dobila obe prvi tekmi sezone v Lillehammerju, je edini trening končala na 23. mestu. Poleg Prevčeve in Vodanove bodo od Slovenk nastopile še Katra Komar, Tinkara Komar in Maja Kovačič.

Prva serija bo ob 15.15.