Nika Prevc z desetega mesta na stopničke

Slovenska smučarska skakalka Nika Vodan (111,9 točke) je po prvi seriji tekme svetovnega pokala v avstrijskem Hinzenbachu četrta. Njena rojakinja Nika Prevc (107,4) je po težavah ob prvem skoku šele deseta. Prepričljivo vodi domačinka Lisa Eder.

Eder si je z najdaljšim skokom prve serije (88,5 m) nabrala 7,7 točke prednosti pred tekmicami. Druga je dvakratna olimpijska prvakinja, Norvežanka Anna Odine Stroem (117,5), tretja pa njena rojakinja Heidi Dyhre Traaserud (113,8).

Tik za najboljšo trojico je Vodanova, ki za stopničkami zaostaja 1,9 točke. Slabše se je v prvi seriji odrezala najboljša iz kvalifikacij in sobotna zmagovalka Prevčeva. Skočila je 80,5 m in bo v finalu napadla z desetega mesta.

Taja Bodlaj (101,4) je v dobrem položaju pred finalno serijo, saj zaseda 19. mesto. Njena najboljša uvrstitev doslej v svetovnem pokalu je prav 19. mesto. V finalu bo za razliko od sobote tudi Katra Komar (98,4), ki je 26. Brez finala je ostala Jerica Jesenko (86,2) na 38. mestu.