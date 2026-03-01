  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Nika Prevc z desetega mesta na stopničke

Nika Prevc z odlično drugo serijo v Hinzenbachu z desetega na tretje mesto, zmaga Lisi Eder. Nika Vodan peta.
Nika Prevc je dobila sobotno tekmo. FOTO: Georg Hochmuth/AFP
Nika Prevc je dobila sobotno tekmo. FOTO: Georg Hochmuth/AFP
P. Z., STA
1. 3. 2026 | 15:02
1. 3. 2026 | 16:49
1:38
Slovenska smučarska skakalka Nika Vodan (111,9 točke) je po prvi seriji tekme svetovnega pokala v avstrijskem Hinzenbachu četrta. Njena rojakinja Nika Prevc (107,4) je po težavah ob prvem skoku šele deseta. Prepričljivo vodi domačinka Lisa Eder.

Nika Prevc je nazaj na vrhu, ubranila je prednost pred Liso Eder

Eder si je z najdaljšim skokom prve serije (88,5 m) nabrala 7,7 točke prednosti pred tekmicami. Druga je dvakratna olimpijska prvakinja, Norvežanka Anna Odine Stroem (117,5), tretja pa njena rojakinja Heidi Dyhre Traaserud (113,8).

Tik za najboljšo trojico je Vodanova, ki za stopničkami zaostaja 1,9 točke. Slabše se je v prvi seriji odrezala najboljša iz kvalifikacij in sobotna zmagovalka Prevčeva. Skočila je 80,5 m in bo v finalu napadla z desetega mesta.

Taja Bodlaj (101,4) je v dobrem položaju pred finalno serijo, saj zaseda 19. mesto. Njena najboljša uvrstitev doslej v svetovnem pokalu je prav 19. mesto. V finalu bo za razliko od sobote tudi Katra Komar (98,4), ki je 26. Brez finala je ostala Jerica Jesenko (86,2) na 38. mestu.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Hinzenbach

Nika Prevc je nazaj na vrhu, ubranila je prednost pred Liso Eder

Na tekmi smučarskih skakalk v avstrijskem Hinzenbachu je Nika Prevc po prvi seriji vodila, v drugo pa je kljub dobremu skoku Lise Eder ubranila prednost.
28. 2. 2026 | 16:50
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika in Anže nova-stara državna prvaka

Prevčeva in Lanišek sta bila znova najboljša na (zimskem) državnem prvenstvu v Planici. Moštveno na vrhu SSK Ljubno BTC.
Miha Šimnovec 25. 2. 2026 | 19:33
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

V slovenskih skokih zdaj pomirjeni, a tudi zaskrbljeni zaradi prihodnosti

Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS, zadovoljen z izplenom na OI v Italiji. Danes državno prvenstvo v Planici.
Miha Šimnovec 25. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Praznovanje doma

Olimpijske kolajne prispele domov, na Mestnem trgu pa navijaško rajanje

Množica ljudi se je zbrala na sprejemu slovenskih olimpljicev v Ljubljani.
23. 2. 2026 | 19:55
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Tudi Trump sporočil novico, da je Hamenej mrtev

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
28. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

     V živo: Američani potrdili, da so izgubili tri vojake, več je hudo ranjenih

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
1. 3. 2026 | 05:23
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Napad na Iran

Boštjan Videmšek: V poveljniških sobah že dolgo ni več odraslih ljudi

Iranski odziv s povračilnimi napadi na številne države v regiji je bil ravno to, kar so si načrtovalci napada najbolj želeli.
Boštjan Videmšek 1. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Napad na Iran

Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

smučarski skokiNika PrevcHinzenbachTaja BodlajKatra KomarNika VodanJurij Tepešsmučarski skoki za ženskesvetovni pokal v smučarskih skokih

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Z dobro boniteto je zadolževanje lažje

Visoka bonitetna ocena je v interesu državljanov, saj lahko pomeni prihranek veliko milijonov evrov za plačilo obresti.
Janez Tomažič 1. 3. 2026 | 16:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Napad na Iran

V Dubaju ujetih okoli 200 Slovencev

V Izraelu se trenutno nahaja še okoli sto slovenskih državljanov.
1. 3. 2026 | 16:28
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like

Varuh Risnjaka, ki je risa učil, kako spet postati divji

Miro Janeš že 32 let skrbi za gozd, ki nenehno menja podobo. Srečeval je medvede in volkove, mladega risa Martina pa je učil, kako spet postati divji.
1. 3. 2026 | 16:00
Preberite več
Vredno branja

V kakšni Sloveniji bi se radi zbudili 23. marca?

Manj kot en mesec nas loči od državnozborskih volitev. Znane Slovence smo vprašali, kakšni so njihovi upi in pričakovanja za prihodnja štiri leta.
Agata Rakovec Kurent 1. 3. 2026 | 16:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Dubaj

Po napadu Irana v Dubaju zagorel luksuzni hotel

Poškodovane so bile štiri osebe. Petzvezdični hotel Fairmont The Palm se nahaja na znamenitem umetnem otoku Palm Jumeirah v Dubaju.
1. 3. 2026 | 15:17
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več

