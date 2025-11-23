Doskok odnesel zmago Domnu Prevcu, premagal ga je Rjoju Kobajaši

Izšlo se je zelo dobro, kazalo je še bolje. Domen Prevc je osvojil drugo mesto na drugi tekmi smučarskih skakalcev v Lillehammerju. Svetovni rekorder je vodil po prvi seriji, v finalu pa je zaradi slabšega doskoka in posledično nižjih ocen zaostal za zmagovalcem Rjojujem Kobajašijem. Izkazal se je tudi Anže Lanišek s šestim mestom, Timi Zajc je bil trinajsti. V finalno serijo se ni uvrstil Rok Oblak, s skokom 118,5 metra je zasedel 45. mesto. Karavana se bo zdaj preselila v Falun.

