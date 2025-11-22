Vseh pet slovenskih skakalcev na tekmi v Lillehammerju

Na današnji uvodni posamični tekmi sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v Lillehammerju bo nastopilo vseh pet Slovencev, ki so uspešno prestali kvalifikacije. Nihče med njimi ni bil prav pri vrhu, najboljši je bil Anže Lanišek na 12. mestu.

Kvalifikacije za uvodno tekmo olimpijske zime je dobil Avstrijec Stephan Embacher. Poleg Laniška so si nastop na tekmi priskakali še Domen Prevc z 22., Timi Zajc s 23., Lovro Kos s 35. in Rok Oblak z 39. mestom.

Prva serija je na sporedu ob 16. uri.