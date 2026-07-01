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Zimski športi

Smučarski skoki na nogometnem štadionu? Na Dunaju snujejo športno revolucijo

Avstrijski inženir Kurt Zöchling je zasnoval edinstveno areno, ki bi združila zimske in poletne športe ter sprejela do 72.000 gledalcev.
Austria Arena bi združevala poletne in zimske športe v enem samem večnamenskem objektu. FOTO: Kurt Zöchling
Galerija
Austria Arena bi združevala poletne in zimske športe v enem samem večnamenskem objektu. FOTO: Kurt Zöchling
Miha Šimnovec
1. 7. 2026 | 11:44
3:19
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Bi lahko smučarski skakalci nekoč pristajali na doskočišču, umeščenem v nogometni štadion s 60.000 gledalci? Avstrijski inženir Kurt Zöchling je prepričan, da je to mogoče. Njegov ambiciozni projekt Austria Arena združuje namreč poletne in zimske športe v enem samem večnamenskem objektu, kakršnega športni svet še ni videl.

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Kakor si je zamislil, bi bila velika skakalnica vgrajena neposredno v areno. Pozimi bi gostila tekme v smučarskih skokih, obenem pa bi omogočala tudi izvedbo tekem v teku na smučeh, biatlonu, alpskem smučanju in deskanju na snegu. V toplejšem delu leta bi se prizorišče preobrazilo v sodoben nogometni štadion, namenjen tudi teniškim turnirjem, tekmovanjem v odbojki na mivki, plezalnim prireditvam in velikim koncertom.

Na dunajskem štadionu bi skakali, smučali, tekli, igrali nogomet ...  FOTO: Kurt Zöchling
Na dunajskem štadionu bi skakali, smučali, tekli, igrali nogomet ...  FOTO: Kurt Zöchling

Za ljubitelje smučarskih skokov bi takšna arena pomenila pravo svetovno novost. Tekmovanja bi potekala v povsem drugačnem okolju, z več deset tisoč gledalci na tribunah in infrastrukturo, ki je danes značilna predvsem za največje nogometne spektakle. Zöchling verjame, da bi lahko prav takšen objekt pomembno prispeval k večji prepoznavnosti smučarskih skokov in drugih zimskih športov ter jim odprl vrata do novega občinstva.

Vrednost naložbe ocenjuje na približno 700 milijonov evrov

Posebnost projekta je tudi prilagodljivost štadiona. S premičnimi konstrukcijami in mobilnimi tribunami bi bilo mogoče zmogljivost prilagajati posameznemu dogodku. Med nogometnimi tekmami bi arena sprejela okoli 60.000 gledalcev, ob koncertih pa do 72.000 obiskovalcev. Objekt bi imel pomično streho, ki bi omogočala izvedbo dogodkov ne glede na vremenske razmere.

Inženir ocenjuje vrednost naložbe na približno 700 milijonov evrov. Kot najprimernejšo lokacijo vidi območje sedanjega dunajskega štadiona Ernst Happel ali nekdanje industrijsko območje v Aspernu. Po njegovem mnenju bi bilo ob zadostni politični podpori takšno areno mogoče zgraditi že v dveh letih.

Inženir Kurt Zöchling ocenjuje vrednost naložbe na približno 700 milijonov evrov. FOTO: Kurt Zöchling
Inženir Kurt Zöchling ocenjuje vrednost naložbe na približno 700 milijonov evrov. FOTO: Kurt Zöchling

Podobno zamisel so imeli že v Gelsenkirchnu

Čeprav se zdi zamisel futuristična, ni povsem brez zgodovinskih vzporednic. Rudi Assauer, nekdanji predsednik nemškega nogometnega kluba Schalke 04, je pred leti razmišljal o dograditvi smučarske skakalnice ob štadionu v Gelsenkirchnu, vendar so statične analize pokazale, da projekt ni izvedljiv.

Austria Arena tako za zdaj ostaja vizija, vendar odpira zanimivo razpravo o prihodnosti športne infrastrukture. Smučarski skoki, ki tradicionalno živijo na naravnih prizoriščih med gorami, bi lahko v prihodnosti dobili povsem novo dimenzijo – v središču sodobnega večnamenskega štadiona.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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