Nika Prevc navdušila in dokazala, da ostaja najboljša

V nemškem Klingenthalu se bo končala poletna sezona velika nagrada Fis v smučarskih skokih. Prvo dejanje so bile kvalifikacije pred žensko tekmo, ki jih je v velikem slogu dobila slovenska reprezentantka in lanska zmagovalka zimskega svetovnega pokala Nika Prevc (139 m).

Takoj za našo skakalko so se zvrstile tri Norvežanke. Za 0,8 točke ugnala Eirin Mario Kvandal (133, 5 m), tretja Ingvild Midtskogen (134,5 m) je zaostala 1,3 točke, četrta Gyda Westvold Hansen (131,5 m) pa že za 7,1 točke. Nastopilo je 45 skakalk, tako da je v kvalifikacijah izpadla le peterica, med katero je bila presenetljivo tudi Nemka Juliane Seyfarth.

Za pičli dve desetinki točke je bila na zadnjem mestu, ki je še prinašalo nastop na tekmi, od Nemke Megi Lou Schmid boljša Taja Bodlaj (99,5 m). Nika Vodan (126 m) in Ema Klinec (127 m) sta končali na 14. oziroma 15. mestu, a sta za petim mestom zaostali za manj kot pet točk. Na tekmi bosta še 21. Maja Kovačič (118 m) in 33. Katra Komar (111,5 m).

Ob 19. uri bodo na sporedu še moške kvalifikacije, nastopili bodo Rok Oblak, Anže Lanišek, Timi Zajc in porumeneli Domen Prevc. Tekmi v Klingenthalu bosta na sporedu jutri – ženska se začne ob 12.15, moška pa ob 14.35.