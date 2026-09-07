Samozavestna Nika Vodan: Res sem zelo dobro pripravljena

Izkušena smučarska skakalka Nika Vodan v novo sezono svetovnega pokala vstopa samozavestna in z občutkom, da je pripravljena bolje kot lani. »Dobro sem pripravljena, res sem zelo dobro pripravljena,« pravi in dodaja, da ji je nastop v Visli potrdil, da je na pravi poti. Nika Vodan ima razloge za veselje, saj dobro pripravljena pričakuje zimsko sezono. Foto Instagram N. K. Po poletni sezoni želi predvsem pravilno razporediti moči, saj jo čaka dolga zima: »Prav je, da znamo to energijo balansirati, da jo ohranimo čez celotno zimsko ...