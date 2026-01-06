  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Domen(ator) Prevc tretji Slovenec z zlatim orlom

    Domen Prevc je na zadnji tekmi v Bischofshofnu z drugim mestom zanesljivo osvojil novoletno turnejo in ponovil uspeh brata Petra izpred desetletja.
    Domen Prevc je ponosno dvignil zlatega orla. FOTO: Georg Hochmuth/AFP
    Galerija
    Domen Prevc je ponosno dvignil zlatega orla. FOTO: Georg Hochmuth/AFP
    Peter Zalokar
    6. 1. 2026 | 17:26
    6. 1. 2026 | 19:20
    9:17
    A+A-

    Velika slovenska veselica v Bischofshofnu! Domen Prevc je upravičil vlogo favorita in osvojil zlatega orla za skupno zmago v seštevku novoletne turneje smučarskih skakalcev. Po desetih letih je ponovil uspeh starejšega brata Petra Prevca in po Primožu Peterki (1996/97) postal tretji Slovenec z zmago na prestižnem turnirju štirih skakalnic. To je najboljši obet pred bližajočimi se olimpijskimi igrami v bližnji Italiji.

    image_alt
    Smučarski skoki: tekme, rezultati v živo in vrstni red

    Utrip je bil povečan

    Domen Prevc (TV Slovenija): »Že zjutraj sem se prebudil z višjim utripom, ampak vseeno sem skušal ostati sproščen. Priznam, da se je ta nalet v drugi seriji kar 'rolal' v moji glavi. Finalni skok ni bil idealen, ampak drugo mesto je bilo na koncu več kot dovolj za zlatega orla,«

    Da se bo prvi torek v novem letu z zlatimi črkami zapisal v dolgo zgodovino smučarskih skokov na Slovenskem, je že nekaj ur pred tem nakazala Domnova sestra Nika, ki je še drugič v dveh dneh zmagala v Beljaku in povečala prednost pred zasledovalko Nozomi Marujama za okroglih 100 ter s tem na najboljši način povabila navijače na Ljubno, ki bo konec tedna gostil tekmi svetovnega pokala.

    Svetovni rekorder Domen (Planica, 254,5 m) je imel pred zadnjo tekmo ogromen naskok 41,4 točke pred Avstrijcem Janom Hörlom. Ker je že v kvalifikacijah z zmago pokazal, da mu tudi skakalnica Paul-Ausserleitner ustreza, sta bili edini resni nevarnosti padec ali diskvalifikacija.

    image_alt
    Ko tudi legendarni Avstrijec v slovenščini sname klobuk pred Prevcem

    Skrbi so bile odveč, 26-letni šampion iz Dolenje vasi v Selški dolini je že v prvi seriji pokazal, da ga ne zanima nič drugega kot zlati orel, v finalu pa kot zadnji skakalec le še potrdil absolutno premoč, zaradi katere se ga je prijel vzdevek Domenator. Zadnji skok sicer ni bil popoln, bil je dovolj, da je osvojil drugo mesto za lanskim zmagovalcem Danielom Tschofenigom, ki mu je v izteku tudi predal cenjeno lovoriko. Na koncu je bila Prevčeva prednost pred Hörlom 42,3 točke.

    Zaslužil 100.000 evrov

    »Moja skrivnost to zimo je, da sem vse poletje dosledno, vztrajno in trdo delal. Od aprila do prvega zimskega dne,« je recept za uspeh opisal Domen Prevc, ki je za skupno zmago na turnirju štirih skakalnic prejel tudi denarno nagrado v višini 100.000 evrov.

    Domen Prevc je najboljši skakalec na svetu. FOTO: Foto Matej Družnik
    Domen Prevc je najboljši skakalec na svetu. FOTO: Foto Matej Družnik

    Prvemu Slovencu z zmago v Oberstdorfu je le malo zmanjkalo, da bi po Svenu Hannawaldu, Kamilu Stochu in Rjojuju Kobajašiju postal četrti, ki bi mu uspel t. i. skakalni grand-slam. Zmago v Innsbrucku mu je odščipnil Ren Nikaido, današnjo pa Tschofenig s prednostjo 4,1 točke. Naslednja postaja karavane bodo Zakopane, kamor bo Prevc prišel z ogromno prednostjo v seštevku za veliki kristalni globus.

    Na današnji zadnji tekmi sezone je v najboljši deseterici končal še Anže Lanišek na devetem mestu, Rok Oblak je bil 28. Letošnja 74. izvedba spektakla smučarskih skokov je bila verjetno zadnja, na kateri so nastopili samo moški. Po odobritvi reflektorjev na skakalnici Bergisel v Innsbrucku naj bi se programu za jubilejno obletnico prihodnjo zimo pridružile ženske, je poročala STA.

    Zmagovalci novoletne turneje v smučarskih skokih:

    1953: Sepp Bradl (Avt)

    1953/54: Olav Björnstad (Nor)

    1954/55: Hemmo Silvenoinen (Fin)

    1955/56: Nikolaj Kamenski (SZ)

    1956/57: Pentti Uotinen (Fin)

    1957/58: Helmut Recknagel (NDR)

    1958/59: Helmut Recknagel (NDR)

    1959/60: Max Bolkart (ZRN)

    1960/61: Helmut Recknagel (NDR)

    1961/62: Eino Kirjonen (Fin)

    1962/63: Toralf Engan (Nor)

    1963/64: Veikko Kankkonen (Fin)

    1964/65: Torgeir Brandtzäg (Nor)

    1965/66: Veikko Kankkonen (Fin)

    1966/67: Björn Wirkola (Nor)

    1967/68: Björn Wirkola (Nor)

    1968/69: Björn Wirkola (Nor)

    1969/70: Horst Queck (NDR)

    1970/71: Jiri Raška (Češ)

    1971/72: Ingolf Mork (Nor)

    1972/73: Rainer Schmidt (NDR)

    1973/74: Hans-Georg Aschenbach (NDR)

    1974/75: Willi Pürstl (Avt)

    1975/76: Jochen Danneberg (NDR)

    1976/77: Jochen Danneberg (NDR)

    1977/78: Kari Yliantilla (Fin)

    1978/79: Pentti Kokkonen (Fin)

    1979/80: Hubert Neuper (Avt)

    1980/81: Hubert Neuper (Avt)

    1981/82: Manfred Deckert (NDR)

    1982/83: Matti Nykänen (Fin)

    1983/84: Jens Weissflog (NDR)

    1984/85: Jens Weissflog (NDR)

    1985/86: Ernst Vettori (Avt)

    1986/87: Ernst Vettori (Avt)

    1987/88: Matti Nykänen (Fin)

    1988/89: Risto Laakonen (Fin)

    1989/90: Dieter Thoma (Nem)

    1990/91: Jens Weissflog (Nem)

    1991/92: Toni Nieminen (Fin)

    1992/93: Andreas Goldberger (Avt)

    1993/94: Espen Bredesen (Nor)

    1994/95: Andreas Goldberger (Avt)

    1995/96: Jens Weissflog (Nem)

    1996/97: Primož Peterka (Slo)

    1997/98: Kazuyoshi Funaki (Jap)

    1998/99: Janne Ahonen (Fin)

    1999/00: Andreas Widhölzl (Avt)

    2000/01: Adam Malysz (Pol)

    2001/02: Sven Hannawald (Nem)

    2002/03: Janne Ahonen (Fin)

    2003/04: Sigurd Pettersen (Nor)

    2004/05: Janne Ahonen (Fin)

    2005/06: Janne Ahonen (Fin) in Jakub Janda (Češ)

    2006/07: Anders Jacobsen (Nor)

    2007/08: Janne Ahonen (Fin)

    2008/09: Wolfgang Loitzl (Avt)

    2009/10: Andreas Kofler (Avt)

    2010/11: Thomas Morgenstern (Avt)

    2011/12: Gregor Schlierenzauer (Avt)

    2012/13: Gregor Schlierzauer (Avt)

    2013/14: Thomas Dithard (Avt)

    2014/15: Stefan Kraft (Avt)

    2015/16: Peter Prevc (Slo)

    2016/17: Kamil Stoch (Pol)

    2017/18: Kamil Stoch (Pol)

    2018/19: Rjoju Kobajaši (Jap)

    2019/20: Dawid Kubacki (Pol)

    2020/21: Kamil Stoch (Pol)

    2021/22: Rjoju Kobajaši (Jap)

    2022/23: Halvor Egner Granerud (Nor)

    2023/24: Rjoju Kobajaši (Jap)

    2024/25: Daniel Tschofenig (Avt)

    2025/26: Domen Prevc (Slo)

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
    5. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Novoletne kadrovske rošade v Kijevu dvigajo prah. Načrtu predsednika Zelenskega so se javno uprli ukrajinski visoki častniki.
    Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Več iz teme

