Domen(ator) Prevc tretji Slovenec z zlatim orlom

Velika slovenska veselica v Bischofshofnu! Domen Prevc je upravičil vlogo favorita in osvojil zlatega orla za skupno zmago v seštevku novoletne turneje smučarskih skakalcev. Po desetih letih je ponovil uspeh starejšega brata Petra Prevca in po Primožu Peterki (1996/97) postal tretji Slovenec z zmago na prestižnem turnirju štirih skakalnic. To je najboljši obet pred bližajočimi se olimpijskimi igrami v bližnji Italiji.

Utrip je bil povečan Domen Prevc (TV Slovenija): »Že zjutraj sem se prebudil z višjim utripom, ampak vseeno sem skušal ostati sproščen. Priznam, da se je ta nalet v drugi seriji kar 'rolal' v moji glavi. Finalni skok ni bil idealen, ampak drugo mesto je bilo na koncu več kot dovolj za zlatega orla,«

Da se bo prvi torek v novem letu z zlatimi črkami zapisal v dolgo zgodovino smučarskih skokov na Slovenskem, je že nekaj ur pred tem nakazala Domnova sestra Nika, ki je še drugič v dveh dneh zmagala v Beljaku in povečala prednost pred zasledovalko Nozomi Marujama za okroglih 100 ter s tem na najboljši način povabila navijače na Ljubno, ki bo konec tedna gostil tekmi svetovnega pokala.

Svetovni rekorder Domen (Planica, 254,5 m) je imel pred zadnjo tekmo ogromen naskok 41,4 točke pred Avstrijcem Janom Hörlom. Ker je že v kvalifikacijah z zmago pokazal, da mu tudi skakalnica Paul-Ausserleitner ustreza, sta bili edini resni nevarnosti padec ali diskvalifikacija.

Skrbi so bile odveč, 26-letni šampion iz Dolenje vasi v Selški dolini je že v prvi seriji pokazal, da ga ne zanima nič drugega kot zlati orel, v finalu pa kot zadnji skakalec le še potrdil absolutno premoč, zaradi katere se ga je prijel vzdevek Domenator. Zadnji skok sicer ni bil popoln, bil je dovolj, da je osvojil drugo mesto za lanskim zmagovalcem Danielom Tschofenigom, ki mu je v izteku tudi predal cenjeno lovoriko. Na koncu je bila Prevčeva prednost pred Hörlom 42,3 točke.

Zaslužil 100.000 evrov

»Moja skrivnost to zimo je, da sem vse poletje dosledno, vztrajno in trdo delal. Od aprila do prvega zimskega dne,« je recept za uspeh opisal Domen Prevc, ki je za skupno zmago na turnirju štirih skakalnic prejel tudi denarno nagrado v višini 100.000 evrov.

Domen Prevc je najboljši skakalec na svetu. FOTO: Foto Matej Družnik

Prvemu Slovencu z zmago v Oberstdorfu je le malo zmanjkalo, da bi po Svenu Hannawaldu, Kamilu Stochu in Rjojuju Kobajašiju postal četrti, ki bi mu uspel t. i. skakalni grand-slam. Zmago v Innsbrucku mu je odščipnil Ren Nikaido, današnjo pa Tschofenig s prednostjo 4,1 točke. Naslednja postaja karavane bodo Zakopane, kamor bo Prevc prišel z ogromno prednostjo v seštevku za veliki kristalni globus.

Na današnji zadnji tekmi sezone je v najboljši deseterici končal še Anže Lanišek na devetem mestu, Rok Oblak je bil 28. Letošnja 74. izvedba spektakla smučarskih skokov je bila verjetno zadnja, na kateri so nastopili samo moški. Po odobritvi reflektorjev na skakalnici Bergisel v Innsbrucku naj bi se programu za jubilejno obletnico prihodnjo zimo pridružile ženske, je poročala STA.

