Odlični Domen Prevc v igri za tretjo zmago

Vodilni smučarski skakalec sezone Domen Prevc tudi po prvi seriji tretje tekme novoletne turneje v Innsbrucku ostaja veliki favorit za osvojitev zlatega orla, ki ga je nazadnje pred desetimi leti prejel njegov brat Peter Prevc.

Čeprav je bil zaradi slabega vetra v kvalifikacijah osvojil samo 30. mesto, je Prevc pokazal vrhunsko formo in s skokom 129,5 metra zasedel četrto mesto. Vodita Ren Nikaido in Stephan Embacher pred Janom Hörlom. Razlike na vrhu so zelo majhne in obeta se zelo zanimiva finalna serija, v kateri ima zelo dobro izhodišče tudi sedmouvrščeni Anže Lanišek.

Nikaido in Embacher sta izenačena pri 139,8 točke, Hörl jih ima 138,7, Prevc pa 137,3. V finalu bo kot 20. nastopil tudi Rok Oblak, Žak Mogel pa ni bil dovolj dober za drugi skok.

Prevc je imel v seštevku novoletne turneje štirih skakalnic po dveh tekmah 35 točk prednosti pred Hörlom.