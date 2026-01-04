  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Odlični Domen Prevc v igri za tretjo zmago

    Domen Prevc je v prvi seriji tekme v Innsbrucku zasedel četrto mesto. Pred njim Ren Nikaido, Stephan Embacher in Jan Hörl. Anže Lanišek sedmi.
    Domen Prevc je dobro opravil s prvim skokom. FOTO: Kerstin Joensson/AFP
    Domen Prevc je dobro opravil s prvim skokom. FOTO: Kerstin Joensson/AFP
    Peter Zalokar
    4. 1. 2026 | 14:34
    4. 1. 2026 | 14:39
    Vodilni smučarski skakalec sezone Domen Prevc tudi po prvi seriji tretje tekme novoletne turneje v Innsbrucku ostaja veliki favorit za osvojitev zlatega orla, ki ga je nazadnje pred desetimi leti prejel njegov brat Peter Prevc.

    Čeprav je bil zaradi slabega vetra v kvalifikacijah osvojil samo 30. mesto, je Prevc pokazal vrhunsko formo in s skokom 129,5 metra zasedel četrto mesto. Vodita Ren Nikaido in Stephan Embacher pred Janom Hörlom. Razlike na vrhu so zelo majhne in obeta se zelo zanimiva finalna serija, v kateri ima zelo dobro izhodišče tudi sedmouvrščeni Anže Lanišek.

    Nikaido in Embacher sta izenačena pri 139,8 točke, Hörl jih ima 138,7, Prevc pa 137,3. V finalu bo kot 20. nastopil tudi Rok Oblak, Žak Mogel pa ni bil dovolj dober za drugi skok.

    Prevc je imel v seštevku novoletne turneje štirih skakalnic po dveh tekmah 35 točk prednosti pred Hörlom.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Daniel Tschofenig: Domna Prevca je bilo strah

    Avstrijci sanjajo o zasuku na novoletni turneji in skalpu slovenskega asa. Timi Zajc se je vsaj malo sprostil med ogledom veleslaloma v Kranjski Gori.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zaradi Domna je gledalcem na Bergislu dvakrat zastal dih

    V kvalifikacijah Innsbrucka je bil med slovenskimi smučarskimi skakalci najboljši Anže Lanišek. Na vrhu najhujši Prevčev tekmec Jan Hörl.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 17:52
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Novoletna turneja

    Veter ponagajal Prevcu, ki bo na tekmi izzivalec

    Kvalifikacije za tretjo tekmo novoletne turneje v smučarskih skokih je dobil Jan Hörl, glavni tekmec vodilnega Domna Prevca, ki je osvojil le 30. mesto.
    3. 1. 2026 | 15:55
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domnov veliki tekmec: Ni bilo pošteno, to je treba povedati

    Avstrijski skakalni as Jan Hörl ni bil zadovoljen, kako so odgovorni izpeljali tekmo v Garmisch-Partenkirchnu.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Dres Timija Zajca je pred tekmo ustrezal vsem meritvam

    Za STA je spregovoril vodja smučarskih skokov pri Smučarski zvezi Slovenije Gorazd Pogorelčnik, ki se je dotaknil predvsem diskvalifikacije Timija Zajca.
    2. 1. 2026 | 15:59
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriški napad na Venezuelo

    Trump objavil Madurovo fotografijo: Do menjave oblasti bomo mi upravljali državo

    ZDA so izvedle obsežen napad na Venezuelo, Madura in njegovo ženo so odpeljali z ladjo.
    3. 1. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    smučarski skokinovoletna turnejaInnsbruckDomen Prevcnovoletna skakalna turnejaJan HörlAnže Lanišek

    Šport  |  Zimski športi
    Novoletna turneja

         V živo: Odlični Domen Prevc v igri za tretjo zmago

    Domen Prevc je v prvi seriji tekme v Innsbrucku zasedel četrto mesto. Pred njim Ren Nikaido, Stephan Embacher in Jan Hörl. Anže Lanišek sedmi.
    Peter Zalokar 4. 1. 2026 | 14:34
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Anja Rupel: Zdaj so uspešni tudi tisti, ki ne znajo nič

    Anja Rupel o časih, ko je pela pri Videosexu in jo je oboževala vsa Jugoslavija, o glasbenih kolegicah in sceni danes, ter o slovenskem bojkotu Eurosonga.
    Agata Rakovec Kurent 4. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Paraf

    K vragu s tistim, ki je prižgal luč

    Reški punk pionirji Paraf se vračajo na slovenske odre. V intervjuju so se razgovorili o zabavni, burni in nekajkrat tragični zgodovini benda.
    Lucijan Zalokar 4. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Leto 2026 je posebno po tem, da mora govoriti s svojim glasom

    Zaupajmo v leto, ki nam je podarjeno, in ne spreglejmo ničesar od tistega, kar nam bo dalo.
    Zorana Baković 4. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Švicarka spet zmagala, Slovenk ni bilo v finalu

    Sobotni zmagi je sijajna švicarska smučarka Camille Rast v Kranjski Gori dodala še 1. mesto v slalomu. Ana Bucik Jogan ob slovesu s podkorensko strmino 32.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 11:12
    Preberite več
