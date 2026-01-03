Veter ponagajal Prevcu, ki bo na tekmi izzivalec

Avstrijski smučarski skakalec Jan Hörl (132,5 točke) je zmagovalec kvalifikacij za tretjo tekmo turneje štirih skakalnic v Innsbrucku. Vodilni v skupnem seštevku turneje in svetovnem pokalu, Slovenec Domen Prevc, je imel v močnejšem vetru v hrbet več težav in zasedel šele 30. mesto. Pred Hörlom ima Prevc, zmagovalec Oberstdorfa in Garmisch-Partenkirchna, v skupnem seštevku novoletne turneje prednost 35 točk.

Potem ko je Prevc (109,8) v obeh serijah za trening zasedel prvo in drugo mesto, je v kvalifikacijah ob močnem vetru v hrbet skočil nekoliko slabše in zasedel 30. mesto. Na nedeljski tekmi bo tako nastopil bolj na začetku prve serije, pomeril pa se bo s Francozom Valentinom Faubertom.

Jan Hörl je bil zmagovalec kvalifikacij. FOTO: Kerstin Joensson /AFP

Anže Lanišek (121,7) je bil najboljši Slovenec. Tudi on je skočil ob okrepljenem vetru v hrbet in pristal pri 119 m. Zasedel je osmo mesto, v prvi seriji tekme pa se bo pomeril z Avstrijcem Clemensom Aignerjem.

Zelo dobro se je odrezal tudi Rok Oblak (117,4), ki bo v prvi seriji nedeljske tekme med nosilci. V kvalifikacijah je zasedel 12. mesto, v paru pa se bo pomeril z Nemcem Karlom Geigerjem, ki je letos daleč od stare slave.

Na tekmo se je uvrstil tudi četrti član slovenske reprezentance Žak Mogel (103,2), a ga po 42. mestu čaka zahtevna naloga v nedeljski prvi seriji proti Norvežanu Kristofferju Eriksenu Sundalu.

Na avstrijskih postajah turneje po dveh zaporednih diskvalifikacijah in posledičnega rdečega kartona ne bo Timija Zajca.

Tekma v Innsbrucku se bo začela v nedeljo ob 13.30.

Domen Prevc je imel zelo slabe razmere v kvalifikacijah. FOTO: Kerstin Joensson/AFP

Novoletna turneja skupno (2):

1. Domen Prevc (Slo) 619,8 točke

2. Jan Hörl (Avt) 584,8

3. Stephan Embacher (Nem) 578,3

4. Felix Hoffmann (Nem) 573,2

5. Rjoju Kobajaši (Jap) 572,8

6. Philipp Raimund (Nem) 566,6

10. Anže Lanišek (Slo) 539,5

28. Rok Oblak (Slo) 350,3

51. Žak Mogel (Slo) 107,0

Svetovni pokal (13/33):

1. Domen Prevc (Slo) 1050 točk

2. Rjoju Kobajaši (Jap) 736

3. Philipp Raimund (Nem) 581

4. Anže Lanišek (Slo) 552

5. Ren Nikaido (Jap) 529

6. Felix Hoffmann (Nem) 505

17. Timi Zajc (Slo) 187

39. Rok Oblak (Slo) 29