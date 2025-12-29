  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Začenja se zares: Domen Prevc prvi favorit za zmago

    Ob 16.30 se bo v Oberstdorfu začela prva tekma novoletne turneje štirih skakalnic, poleg Prevca na zaletišču tudi Anže Lanišek, Timi Zajc in Rok Oblak.
    Domen Prevc je bil najboljši v kvalifikacijah. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Galerija
    Domen Prevc je bil najboljši v kvalifikacijah. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    P. Z., STA
    29. 12. 2025 | 14:49
    29. 12. 2025 | 14:59
    2:10
    A+A-

    Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc bo po sijajnih nedeljskih kvalifikacijah kot glavni favorit začel prvo tekmo 74. turneje štirih skakalnic v Oberstdorfu, ki se bo začela ob 16.30. V lovu na visoke uvrstitve bosta od Slovencev tudi Timi Zajc in Anže Lanišek.

    Prevc, prepričljivo vodilni v skupnem seštevku sezone svetovnega pokala, je bil v nedeljo zelo zanesljiv in s 139,5 m dolgim skokom tekmece ugnal za več kot deset točk. V prvi seriji se bo v paru pomeril s Fincem Eetujem Nousiainenom, prevelikega dela pa 26-letnik ne bi smel imeti. Na veliki skakalnici pod Senčno goro je Prevc najvišje posegel do devetega mesta pred šestimi leti.

    Favorizirana bosta v paru tudi Zajc in Lanišek. Predvsem prvi je na novoletno turnejo prišel z dobrimi občutki, kvalifikacije pa sklenil na četrtem mestu. Njegov tekmec bo Ukrajinec Jevhen Marusjak. Lanišek bo po devetem mestu v kvalifikacijah za uvod moči meril s Kazahstancem Iljo Mizernihom, ki je bil 42.

    V prvi seriji bo nastopil še en Slovenec, Roka Oblaka bo po 23. mestu v kvalifikacijah izzval Finec Antti Aalto. Prekratek za nastop na tekmi je bil Žak Mogel.

    Po koncu tekmovanja se bo karavana preselila v Garmisch-Partenkirchen, kjer bo po kvalifikacijah 31. decembra druga tekma na sporedu prvi dan novega leta. Nato sledita še avstrijski postaji v Innsbrucku in Bischofshofnu, kjer se bo turneja končala 6. januarja.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Hrgota: Ne verjamem, da boste to slišali od katerega trenerja

    Naši smučarski skakalci bodo z Domnom Prevcem na čelu danes napadali zgodovinsko prvo slovensko zmago na uvodni postaji novoletne turneje v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 29. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc v šampionskem slogu odprl novoletno turnejo

    Slovenski skakalni šampion je prepričljivo v svojo korist odločil kvalifikacije v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 17:48
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenski skakalec bo zaradi poškodbe izpustil nekaj tekem

    Nekdanji zmagovalec malega kristalnega globusa si je poškodoval zadnjo ložo, zato ga na tekmah v bližnji prihodnosti ne bomo videli.
    26. 12. 2025 | 18:08
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Novoletna turneja

    Lahko Hannavald dobi naslednika? Najprej bo treba premagati Domna

    V nemškem taboru so pred novoletno turnejo previdno optimistični, kot glavna favorita pa selektor izpostavlja Domna Prevca.
    25. 12. 2025 | 20:15
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Hrgota izbral, velika premiera Žaka Mogela

    Pred vrati odhod na prestižno novoletno turnejo, trenerja slovenskih skakalcev in skakalk določila ekipi.
    23. 12. 2025 | 17:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nočne patrulje

    Policija po slovenskih mestih ukinja nočno dežurstvo, sindikat na nogah

    Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) naj bi po njihovih navedbah lokalni skupnosti sporočili, da so varnostne razmere stabilne.
    28. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski skokinovoletna turnejaOberstdorfDomen PrevcAnže LanišekTimi ZajcRobert Hrgotasvetovni pokal v smučarskih skokihRok Oblak

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Napetosti v Aziji

    Tajska obtožila Kambodžo kršitve premirja, opazili so 250 dronov

    Tajska in Kambodža sta v soboto sicer sklenili dogovor o takojšnji prekinitvi ognja in se zavezali, da bosta končali spopade na obmejnem območju.
    29. 12. 2025 | 14:59
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Finančne težave

    Nekdanji prvaki iz Nove Gorice na robu propada

    Nogometni klub v Novi Gorici je eden najboljših v slovenski zgodovini. Na prelomu tisočletja so štirikrat osvojili naslov prvaka, zdaj pa so na robu propada.
    29. 12. 2025 | 14:51
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Začenja se zares: Domen Prevc prvi favorit za zmago

    Ob 16.30 se bo v Oberstdorfu začela prva tekma novoletne turneje štirih skakalnic, poleg Prevca na zaletišču tudi Anže Lanišek, Timi Zajc in Rok Oblak.
    29. 12. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Primorska

    Novogoriški policisti zasegli petarde, poškodovana je bila tudi fasada hiše

    V zadnjih dneh so prejeli več obvestil o metanju prepovedanih pirotehničnih izdelkov. Policisti ponovno opozarjajo, kaj je dovoljeno in kaj ne.
    Staš Ivanc 29. 12. 2025 | 14:27
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Daljinsko ogrevanje

    Priključena plinska enota, cena ogrevanja ostaja enaka

    Fiksni del cene daljinskega ogrevanja se bo zvišal za slabih 49 odstotkov, variabilni del pa znižal za dobrih 13 odstotkov.
    29. 12. 2025 | 14:23
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Začenja se zares: Domen Prevc prvi favorit za zmago

    Ob 16.30 se bo v Oberstdorfu začela prva tekma novoletne turneje štirih skakalnic, poleg Prevca na zaletišču tudi Anže Lanišek, Timi Zajc in Rok Oblak.
    29. 12. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Primorska

    Novogoriški policisti zasegli petarde, poškodovana je bila tudi fasada hiše

    V zadnjih dneh so prejeli več obvestil o metanju prepovedanih pirotehničnih izdelkov. Policisti ponovno opozarjajo, kaj je dovoljeno in kaj ne.
    Staš Ivanc 29. 12. 2025 | 14:27
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Daljinsko ogrevanje

    Priključena plinska enota, cena ogrevanja ostaja enaka

    Fiksni del cene daljinskega ogrevanja se bo zvišal za slabih 49 odstotkov, variabilni del pa znižal za dobrih 13 odstotkov.
    29. 12. 2025 | 14:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo