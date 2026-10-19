Tragična nesreča na letalnici v Oberstdorfu

Med gasilskim tekmovanjem na letalnici v nemškem Oberstdorfu je v soboto umrl 51-letni udeleženec iz Madžarske. Kljub hitremu posredovanju reševalcev in poskusom oživljanja mu niso mogli pomagati. Organizatorji so tekmovanje prekinili, poroča Žurnal.

Na znameniti letalnici Heini-Klopfer so pripravili tekmovanje, na katerem so se morali gasilci v polni zaščitni opremi povzpeti po več kot tisoč stopnicah in premagati 207 metrov višinske razlike. Prijavljenih je bilo približno 300 ekip iz različnih evropskih držav.

Domen Prevc je na nemški letalnici postal svetovni prvak. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Madžarski tekmovalec se je med vzponom nenadoma zgrudil. Bavarska policija je sporočila, da je po prvih ugotovitvah umrl naravne smrti, natančne okoliščine pa še niso znane.

Letalnica v Oberstdorfu je januarja gostila svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, na katerem je naslov svetovnega prvaka osvojil Slovenec Domen Prevc.