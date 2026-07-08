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Zimski športi

Nova priložnost za Niko Prevc na olimpijskih igrah

Na OI 2030 v francoskih Alpah žal ne bomo videli nordijske kombinacije, bosta pa zato dodatna seta kolajn podeljena v smučarskih skokih ter biatlonu.
Nika Prevc bo imela v Franciji možnost, da se okiti s še kakšno olimpijsko kolajno. FOTO: Trond R Teigen/Reuters
Galerija
Nika Prevc bo imela v Franciji možnost, da se okiti s še kakšno olimpijsko kolajno. FOTO: Trond R Teigen/Reuters
M. Ru., STA
8. 7. 2026 | 12:43
2:53
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Potem ko je izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) s programa zimskih olimpijskih iger 2030 v torek črtal nordijsko kombinacijo, je razširil program drugih športov. Smučarske skakalke so dobile tekmo dvojic, biatlon pa mešano štafeto dvojic. Na podlagi priporočila izvršnega odbora Moka je bil program smučarskih skokov za prihajajoče igre leta 2030 razširjen za eno disciplino. Ženske dvojice se bodo za olimpijske medalje prvič pomerile na skakalnicah v Courchevelu.

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Šok: MOK ukinil enega od najstarejših olimpijskih zimskih športov

Na igrah v Franciji bodo podelili sedem kompletov medalj v smučarskih skokih: na posamičnih tekmah za moške in ženske na srednji in veliki skakalnici, na ekipnih tekmah dvojic za moške in ženske ter na tekmi mešanih ekip. Mok je potrdil tudi kvote za športnike na prihajajočih igrah. Tako kot na igre v Milanu in Cortini se bo tudi na igre v francoskih Alpah uvrstilo sto smučarskih skakalcev - 50 žensk in 50 moških.

Nordijske kombinatorke ne bodo dobile priložnost za dokazovanje na OI. Slovenka Ema Volavšek je v zadnjih letih odlična, vse več tekmovalk pa bo sedaj zapustilo šport in šlo v smučarske skoke ali biatlon. Prestop med skakalke je pred tedni že naznanila reprezentantka Silva Verbič. FOTO: Barbara Gindl/AFP
Nordijske kombinatorke ne bodo dobile priložnost za dokazovanje na OI. Slovenka Ema Volavšek je v zadnjih letih odlična, vse več tekmovalk pa bo sedaj zapustilo šport in šlo v smučarske skoke ali biatlon. Prestop med skakalke je pred tedni že naznanila reprezentantka Silva Verbič. FOTO: Barbara Gindl/AFP

Glavna novica je bila odločitev Moka, da s programa ZOI črta nordijsko kombinacijo - disciplino, ki je bila sestavni del iger vse od prvih leta 1924 v Chamonixu. Predstavniki tega športa so se v zadnjih letih borili za ohranitev olimpijskega statusa, med drugim z razvojem ženske različice discipline, s katero so želeli obogatiti olimpijski program in prispevati k enakosti spolov.

Po navedbah Moka bodo igre v francoskih Alpah prve v zgodovini zimskih olimpijskih iger, na katerih bo udeležba po spolu enakomerno razdeljena. To je bilo delno doseženo z umikom nordijske kombinacije s programa; bila je namreč edina športna panoga na igrah v Milanu in Cortini, v kateri so tekmovali izključno moški.

Polona Klemenčič ima za seboj odlično sezono, biatlon pa je iz leta v leto bolj priljubljen. FOTO: Matej Družnik
Polona Klemenčič ima za seboj odlično sezono, biatlon pa je iz leta v leto bolj priljubljen. FOTO: Matej Družnik

Novosti tudi za biatlonce in biatlonke

Obenem je Mok biatlonu dodelil tekmo mešanih dvojic, tako da bodo v tem športu leta 2030 podelili kar 12 kompletov medalj. Mešana štafeta dvojic je v svetovnem pokalu prvič nastopila leta 2015, na svetovnih prvenstvih pa 2019. Disciplina je v zadnjem desetletju hitro pridobila prepoznavnost. Slovenski ljubitelji biatlona so mešano štafeto dvojic lahko spremljali tudi na velikih tekmovanjih na domači Pokljuki - tako na svetovnem prvenstvu leta 2021 kot tudi na zadnjem svetovnem pokalu v sezoni 2024/25.

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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