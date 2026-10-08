Šef slovenskih orlov Robert Hrgota: Z dobro formo na sneg

Selektor Robert Hrgota ocenjuje, da rezultatsko poletje sicer ni povsem izpolnilo vseh želja, predvsem zaradi razporeda tekem in nihanj v nastopih, vendar je zadovoljen z ravnjo pripravljenosti ekipe. »Kar se tiče same priprave fantov, bi rekel, da je predvsem na visokem nivoju. Želja je, da ta nivo v primerjavi z lanskim letom pri ostalih fantih prenesemo še v zimo,« poudarja Hrgota. Selektor Robert Hrgota ocenjuje, da rezultatsko poletje sicer ni povsem izpolnilo vseh želja, predvsem zaradi razporeda tekem in nihanj v nastopih. FOTO: Leon Vidic Pred finalom poletne velike nagrade v Klingenthalu večjih rezultatskih pričakovanj ne postavlja. V ospredju je predvsem ohranjanje tekmovalnega ritma, zato sta se Domen Prevc in Anže Lanišek pomerila tudi na tekmah celinskega pokala. Hrgota ...