Šef slovenskih orlov Robert Hrgota: Z dobro formo na sneg

Slovenski smučarski skakalci zaključujejo poletno tekmovalno obdobje, pred njimi pa je že pogled usmerjen proti zimi.
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»Kar se tiče same priprave fantov, bi rekel, da je predvsem na visokem nivoju,« pravi Hrgota. FOTO: Leon Vidic
Selektor Robert Hrgota ocenjuje, da rezultatsko poletje sicer ni povsem izpolnilo vseh želja, predvsem zaradi razporeda tekem in nihanj v nastopih, vendar je zadovoljen z ravnjo pripravljenosti ekipe.
»Kar se tiče same priprave fantov, bi rekel, da je predvsem na visokem nivoju. Želja je, da ta nivo v primerjavi z lanskim letom pri ostalih fantih prenesemo še v zimo,« poudarja Hrgota.
Selektor Robert Hrgota ocenjuje, da rezultatsko poletje sicer ni povsem izpolnilo vseh želja, predvsem zaradi razporeda tekem in nihanj v nastopih. FOTO: Leon Vidic
Pred finalom poletne velike nagrade v Klingenthalu večjih rezultatskih pričakovanj ne postavlja. V ospredju je predvsem ohranjanje tekmovalnega ritma, zato sta se Domen Prevc in Anže Lanišek pomerila tudi na tekmah celinskega pokala. Hrgota ...
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