Smučarski skoki: rezultati v živo, vrstni red in komentarji

Sezona za svetovni pokal 2025/26 v smučarskih skokih bo posebna, v njej pa ne bo manjkalo tekmovalnih vrhuncev. V ožji krog kandidatov za najvišje uvrstitve znova spadajo tudi najboljši slovenski smučarski skakalci in skakalke.
Svetovna prvakinja in rekorderka Nika Prevc na koncu koncev brani veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu.
Moške tekme
|datum
|prizorišče
|zmagovalci
|vodilni
|21. 11.
|Lillehammer
|Japonska
|Japonska
|22. 11.
|Lillehammer
|23. 11.
|Lillehammer
|25. 11.
|Falun
|26. 11.
|Falun
|29. 11.
|Ruka
|30. 11.
|Ruka
|6. 12.
|Visla
|7. 12.
|Visla
|13. 12.
|Klingenthal
|14. 12.
|Klingenthal
|20. 12.
|Engelberg
|21. 12.
|Engelberg
|29. 12.
|Oberstdorf
|1. 1.
|Garmisch-P
|4. 1.
|Innsbruck
|6. 1.
|Bischofshofen
|10. 1.
|Zakopane
|11. 1.
|Zakopane
|17. 1.
|Saporo
|18. 1.
|Saporo
|30. 1.
|Willingen
|31. 1.
|Willingen
|1. 2.
|Willingen
|28. 2.
|Kulm
|1. 3.
|Kulm
|7. 3.
|Lahti
|8. 3.
|Lahti
|14. 3.
|Oslo
|15. 3.
|Oslo
|21. 3.
|Vikersund
|22. 3.
|Vikersund
|27. 3.
|Planica
|28. 3.
|Planica
|29. 3.
|Planica
Ženske tekme
|datum
|prizorišče
|zmagovalke
|vodilna
|21. 11.
|Lillehammer
|Japonska
|Japonska
|22. 11.
|Lillehammer
|Nozomi Marujama
|Nozomi Marujama
|23. 11.
|Lillehammer
|28. 11.
|Falun
|30. 11.
|Falun
|4. 12.
|Visla
|5. 12.
|Visla
|13. 12.
|Klingenthal
|14. 12.
|Klingenthal
|20. 12.
|Engelberg
|21. 12.
|Engelberg
|31. 12.
|Garmisch-P
|1. 1.
|Oberstdorf
|3. 1.
|Beljak
|4. 1.
|Beljak
|10. 1.
|Ljubno
|11. 1.
|Ljubno
|16. 1.
|Peking
|17. 1.
|Peking
|20. 1.
|Zao
|21. 1.
|Zao
|24. 1.
|Saporo
|25. 1.
|Saporo
|30. 1.
|Willingen
|31. 1.
|Willingen
|1. 2.
|Willingen
|27. 2.
|Hinzenbach
|28. 2.
|Hinzenbach
|6. 3.
|Lahti
|7. 3.
|Lahti
|14. 3.
|Oslo
|15. 3.
|Oslo
|21. 3.
|Vikersund
|22. 3.
|Vikersund
|28. 3.
|Planica
