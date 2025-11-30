Veter ogroža tekmo, kvalifikacije odpadle

Organizatorji svetovnega pokala smučarskih skakalcev v Ruki so zaradi napovedanega močnega vetra s sunki do 17 m/s odpovedali kvalifikacije za današnjo drugo tekmo na tem finskem prizorišču. Že na sobotni tekmi je zaradi vetrovnih razmer obveljala le ena serija, ki jo je dobil Anže Lanišek za svojo drugo zmago v sezoni, Domen Prevc je bil tretji.

Prva serija se bo tako začela ob 14.50 z vsemi 64 skakalci.

Poleg Laniška in Prevca, ki sta po petih posamičnih tekmah olimpijske sezone številka 1 in 2 v skupni razvrstitvi svetovnega pokala, bodo na tekmi od Slovencev nastopili še Timi Zajc, Rok Oblak in Lovro Kos.

Anže Lanišek in Domen Prevc sta vodilna v svetovnem pokalu. FOTO: Roni Rekomaa/Reuters

Karavana svetovnega pokala se po severni turneji Lillehammer- Falun- Ruka seli v poljsko Wislo.