Stephan Embacher (304,8 točke) je zmagovalec prve od dveh tekem svetovnega pokala smučarskih skakalcev v finski Ruki. S tem je komaj 20-letni Avstrijec še povečal prednost v svetovnem pokalu in slavil tretjo zmago v karieri. Slovenci Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc so v finalu krepko pokvarili svoje uvrstitve.

Na vrhu je bil Embacher najboljši že po prvi seriji današnje tekme, v finalu pa je mladinski svetovni prvak ohranil mirnost in prišel do tretje zmage v karieri. Drugo mesto je zasedel varovanec slovenskega trenerja Bineta Norčiča, Švicar Sandro Hauswirth (297,9 točke), ki je osvojil prve stopničke v karieri, tretji je bil Norvežan Marius Lindvik (295).

Tudi po prvi seriji brez presežka

Slovenci sicer po prvi seriji niso krojili vrha, so se pa vsi trije zanesljivo uvrstili v finale trideseterice. V finalni seriji pa so vsi krepko pokvarili svoje uvrstitve. Najvišje je končal branilec skupne zmage Prevc (259,9), ki je pred desetimi leti prav na tej skakalnici slavil svojo prvo zmago v svetovnem pokalu, na 18. mestu, Lanišek (258,6) je bil 19., Zajc (243,7) pa je s 13. po prvi seriji zdrsnil na 26. mesto.

»Z današnjim dnem oziroma z dosežki in skoki ne moremo biti najbolj zadovoljni. Trenutno delamo preveč grobe napake in na taki skakalnici, kot je v Ruki, te to hitro kaznuje. Jutri bo treba res narediti napredek pri napakah, odpraviti vsaj najbolj grobe in na tem graditi naprej,« je slab izkupiček svojih varovancev na uvodnih tekmah sezone pospremil selektor Robert Hrgota.

Jutri se bo sezona v Ruki nadaljevala s še eno posamično tekmo.