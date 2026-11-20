Norveška reprezentanca je na domači in hkrati prvi letošnji tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih prišla do dominantne zmage. V mešani ekipni tekmi so drugouvrščeno Japonsko premagali za kar 61,1 točke, Slovenija v zasedbi Nika in Domen Prevc, Nika Vodan in Timi Zajc pa je bila četrta, zaostala je 131,1 točke.

Naši so se celotno tekmo borili za tretje mesto z Avstrijci – po izvrstnem nastopu Nike Vodan v drugi seriji je Slovenija Avstrijo celo prehitela, a je nato Domen Prevc v zadnjem skoku izgubil dvoboj z Janom Hörlom, naša izbrana vrsta pa je končala na četrtem mestu.

Nika Prevc po tekmi ni bila zadovoljna s svojo predstavo. Nastopala je v prvi skupini in v prvi seriji doskočila pri 127,5 metra, kar je zadoščalo za četrto mesto v njeni skupini, v drugo pa je bila z daljavo 113 m precej krajša. Timi Zajc je dvakrat pristal pri 129 m in je dokazal, da je v dobri pripravljenosti.

Nika Vodan je napako storila v prvi seriji, ko je pristala pri 112,5 m, a se je v drugo oddolžila z najdaljšim ženskim skokom v drugi seriji, dolgim 132,5 m. Tudi Domen Prevc še ni ujel prave forme, vknjižil je skoka, dolga 125,5 in 133 metrov, jutri bo moral v boju za zmago na posamični tekmi (za moške se ta začne ob 16.50), še nekaj dodati.

»Imamo še kar nekaj rezerve. Nika Vodan je v finalu skočila že precej bolje, čeprav so še rezerve. Nika Prevc vse preveč kontrolira in zaradi tega je trenutno še malo bolj zadaj. Jutri bomo pred tekmo naredili tonizacijo, nato pa gremo na tekmo. Vsa dekleta želimo imeti med najboljšo trideseterico. To je želja in upam, da se uresniči,« je po tekmi povedal glavni trener deklet Jurij Tepeš.

Norveška z izjemnimi obeti

Na domači skakalnici so izjemno izgledali Norvežani, ki so zmagali v zasedbi Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal, Marius Lindvik in Gyda Westvold Hansen. V njihovem taboru so bili res dominantni – zmagovalca obeh kvalifikacij Isak Andreas Langmo in Ingvild Synnoeve Midtskogen sploh nista nastopala

Jutri bosta na vrsti še posamični tekmi, skakalke bodo na delu ob 14.35, skakalci pa ob 16.50.