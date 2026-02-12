Smučarski skoki so našli neobičajno občinstvo, Pertile je razmišljal o Maracani

Olimpijske igre so največji športni dogodek, na katerem vrhunski športniki nastopajo pred očmi celega sveta in so izpostavljeni tudi občinstvom, ki jih običajno ne dosežejo. To dokazujejo tudi nedavno objavljene številke gledanosti smučarskih skokov v Braziliji.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je na družbenih omrežjih objavila, da si je v Braziliji ponedeljkovo tekmo v smučarskih skokih na srednji skakalnici prek prenosa ogledalo skoraj devet milijonov ljudi. Po podatkih Fis je to najbolj gledan dogodek zimskih olimpijskih iger v zgodovini latinskoameriške države. V ponedeljek je na srednji skakalnici zlato kolajno osvojil Nemec Philipp Raimund, srebra se je razveselil Kacper Tomasiak, tretje mesto sta si delila Japonec Ren Nikaido in Švicar Gregor Deschwanden. Slovenci so ostali brez odličja.

A to ni prvič, da se je Brazilijo že povezovalo s smučarskimi skoki. Direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile je po koncu novoletne turneje leta 2024 predstavil idejo, da bi tekmovali kar na slovitem štadionu Maracana. »Razmišljamo o mobilnem sistemu. O premakljivi skakalnici. Lahko bi jo postavili na štadionu Maracana v Rio de Janeiru in pripravili velik šov,« je takrat razmišljal Pertile in pojasnil, da bi lahko s takšno skakalnico, v velikosti okoli 150 metrov, tekmovali kjerkoli na svetu.