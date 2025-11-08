Smučarski tekači v olimpijsko sezono zelo dobro pripravljeni

Slovenska reprezentanca v teku na smučeh je pred pomembno sezono. Po nekaj letih rezultatske stagnacije (popularnost športa na slovenskem je prizadel tudi odhod Anamarije Lampič med biatlonke) bo četa glavnega trenerja Oleja Vigena Hattestada pod velikim pritiskom. Glavni cilj sezone bodo olimpijske igre, ki jih bo za tekače gostil Val di Fiemme.

V okolici jezera Tesero, kjer bodo organizatorji v moški in ženski konkurenci podelili šest kompletov medalj, bodo Slovenci imeli veliko pričakovanj predvsem v šprintu. Med tekmovalkami bosta letos v svetovnem pokalu nastopali Eva Urevc in Anja Mandeljc, pri fantih Miha Šimenc, Nejc Štern in Vili Črv.

»V Planico smo se vrnili po višinskih pripravah v italijanskem Livignu, kar je novost glede na prejšnjo sezono. Imeli smo tudi več različnih prizorišč za vadbo, kar lani tudi nismo imeli na voljo. Ker smo imel nekaj dni treningov že na snegu, lahko rečem, da je ekipa zelo dobro pripravljena,« je medijem zaupal slovenski selektor Hattestad, sicer soprog nekdanje izvrstne tekmovalke Katje Višnar.

Ola Vigen Hattestad je kot slovenski selektor že dosegel nekaj velikih uspehov. FOTO Jure Eržen/Delo

Pomočnik trenerja ostaja Škofjeločan Nejc Brodar, fizioterapevtka reprezentance pa je že nekaj let Desiree Aljec.

Eva Urevc se še vedno vrača, letos ima visoke cilje

Eva Urevc je po odhodu Anamarije Lampič hitro prevzela primat najboljše slovenske tekmovalke. A za njo so zahtevna leta tako v privatnem kot v športnem življenju. Sezona 2023/24 je bila katastrofalna, spogledovala se je s koncem športne poti. Vseeno se je odločila za nadaljevanje in lani so bili cilji spet zelo visoki.

Štart v sezono spet ni minil po njenih željah, čeprav je v sprintih osvajala točke, se je v izločilne boje prvič uvrstila šele sredi Decembra v Davosu.

Eva Urevc ima za sabo nekaj težkih let, bo olimpijska sezona končno obrodila sadove? FOTO: Matej Družnik/Delo

Odtlej je nismo več videli med najboljšmi, za nekaj motivacije pred poletnimi pripravami je poskrbela z 18. mestom na sprintu v Engadinu. »Višinske priprave mi zelo ustrezajo in sem vesela, da smo imeli na voljo tudi zasneženo progo. Veselim se že prvih nastopov na tekmah. Cilje imam zelo visoke, vendar jih ta čas še ne želim razkriti,« je bila pred pomembno sezono skrivnostna članica ŠD Gorje.

Anja Mandeljc dela lepe korake naprej

V zadnjih dveh sezonah je bila 26-letna Anja Mandeljc (TSK Triglav Kranj) najboljša slovenska tekmovalka v svetovnem pokalu. Tudi ona lani ni začela najbolje, na novoletni tekaški turneji je bila skupno 29. Po novem letu pa je končno ujela dobro formo in že takoj konec januarja je v francoskem Les Roussesu na posamični tekmi z 19. mestom dosegla rezultat kariere.

Na daljših razdaljah se je konstantno začela uvrščati med najboljših trideset, na svetovnem prvenstvu v Trondheimu je bila v skiatlonu 24., na posamični 10-kilometrski trasi pa 21.

Anja Mandeljc je že dve sezoni najboljša slovenska tekmovalka v smučarskem teku. Naziv, ki bi še nekaj let pomenil veliko več. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Za nami je 16 dni priprav na višini v Livignu, na koncu smo imeli tudi priložnost treninga na snegu. Na voljo je bil sicer le krajši krog, dolg kak kilometer in pol, ampak smo opravili zelo dobre priprave. Sedaj nas za dvig forme čakajo še treningi hitrosti in tudi nekaj počitka,« je povedala tekmovalka, ki je lansko sezono sklenila kot 46. na svetu.

Številčna moška ekipa bo lovila finale sprinta

V moški A reprezentanci bodo sezono konec meseca v Ruki začeli Miha Šimenc (TSK Logatec), Nejc Štern (ŠD Oktan) in Vili Črv (ND Rateče – Planica). Na svojo priložnost bodo v B reprezentanci, nad katero prav tako bdi Ola Vigen Hattestad, čakali Miha Ličef (ŠD Gorje), Anže Gros (Skike klub Slovenija) in Valerij Gontar (NŠD Medvode).

Miha Šimenc je nekajkrat reševal čast moškega dela smučarskih tekačev. Zdaj se mu pridružujejo mladi in prvič po dolgih letih je moška stran reprezentance morda celo močnejša od ženske. FOTO: Matej Družnik/Delo

Šimenc je imel lani nekaj težav z boleznimi, še vedno pa je v šprintu Lillehammerja poskrbel za rezultat sezone, ko je končal na osmem mestu, nastop v finalu se mu je izmuznil za mišjo dlako. V Falunu je bil odličen enajsti, sicer pa je lani rezultatsko precej nihal. Letos si želi zdravja, če ne bo bolan, potem gre vnovič pričakovati nekaj uspešnih rezultatov.

Velik talent slovenskega smučarskega teka je 22-letni Nejc Štern, ki je že pred lansko sezono naredil velik korak naprej. Že na prvem sprintu je presenetljivo končal na 17. mestu in upali smo, da bo celotno sezono ostal konstanten. Do konca januarja se je redno uvrščal v izločilne boje, potem pa je njegova forma nekoliko padla.

V zaključku njegove krstne sezone med svetovno elito so mu očitno pošle moči, upamo pa, da bo letos dobre rezultate držal celo leto. V izločilne boje se je lani nekajkrat uvrstil tudi Vili Črv, Miha Ličef je točke svetovnega pokala osvojil tako v sprintu kot na distanci.