  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Smučarski tekači v olimpijsko sezono zelo dobro pripravljeni

    Selektor slovenskih smučarskih tekačev Ola Vigen Hattestad optimističen pred začetkom sezone. V A reprezentanci dve tekmovalki in trije tekmovalci.
    Miha Šimenc je že nekaj let eno glavnih imen slovenskega teka na smučeh. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Galerija
    Miha Šimenc je že nekaj let eno glavnih imen slovenskega teka na smučeh. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Matic Rupnik
    8. 11. 2025 | 05:00
    5:15
    A+A-

    Slovenska reprezentanca v teku na smučeh je pred pomembno sezono. Po nekaj letih rezultatske stagnacije (popularnost športa na slovenskem je prizadel tudi odhod Anamarije Lampič med biatlonke) bo četa glavnega trenerja Oleja Vigena Hattestada pod velikim pritiskom. Glavni cilj sezone bodo olimpijske igre, ki jih bo za tekače gostil Val di Fiemme.

    image_alt
    Ker sem še vedno med začetniki, potrebujem tekme

    V okolici jezera Tesero, kjer bodo organizatorji v moški in ženski konkurenci podelili šest kompletov medalj, bodo Slovenci imeli veliko pričakovanj predvsem v šprintu. Med tekmovalkami bosta letos v svetovnem pokalu nastopali Eva Urevc in Anja Mandeljc, pri fantih Miha Šimenc, Nejc Štern in Vili Črv.

    »V Planico smo se vrnili po višinskih pripravah v italijanskem Livignu, kar je novost glede na prejšnjo sezono. Imeli smo tudi več različnih prizorišč za vadbo, kar lani tudi nismo imeli na voljo. Ker smo imel nekaj dni treningov že na snegu, lahko rečem, da je ekipa zelo dobro pripravljena,« je medijem zaupal slovenski selektor Hattestad, sicer soprog nekdanje izvrstne tekmovalke Katje Višnar.

    Ola Vigen Hattestad je kot slovenski selektor že dosegel nekaj velikih uspehov. FOTO Jure Eržen/Delo
    Ola Vigen Hattestad je kot slovenski selektor že dosegel nekaj velikih uspehov. FOTO Jure Eržen/Delo

    Pomočnik trenerja ostaja Škofjeločan Nejc Brodar, fizioterapevtka reprezentance pa je že nekaj let Desiree Aljec.

    Eva Urevc se še vedno vrača, letos ima visoke cilje

    Eva Urevc je po odhodu Anamarije Lampič hitro prevzela primat najboljše slovenske tekmovalke. A za njo so zahtevna leta tako v privatnem kot v športnem življenju. Sezona 2023/24 je bila katastrofalna, spogledovala se je s koncem športne poti. Vseeno se je odločila za nadaljevanje in lani so bili cilji spet zelo visoki.

    Štart v sezono spet ni minil po njenih željah, čeprav je v sprintih osvajala točke, se je v izločilne boje prvič uvrstila šele sredi Decembra v Davosu.

    Eva Urevc ima za sabo nekaj težkih let, bo olimpijska sezona končno obrodila sadove? FOTO: Matej Družnik/Delo
    Eva Urevc ima za sabo nekaj težkih let, bo olimpijska sezona končno obrodila sadove? FOTO: Matej Družnik/Delo

    Odtlej je nismo več videli med najboljšmi, za nekaj motivacije pred poletnimi pripravami je poskrbela z 18. mestom na sprintu v Engadinu. »Višinske priprave mi zelo ustrezajo in sem vesela, da smo imeli na voljo tudi zasneženo progo. Veselim se že prvih nastopov na tekmah. Cilje imam zelo visoke, vendar jih ta čas še ne želim razkriti,« je bila pred pomembno sezono skrivnostna članica ŠD Gorje.

    Anja Mandeljc dela lepe korake naprej

    V zadnjih dveh sezonah je bila 26-letna Anja Mandeljc (TSK Triglav Kranj) najboljša slovenska tekmovalka v svetovnem pokalu. Tudi ona lani ni začela najbolje, na novoletni tekaški turneji je bila skupno 29. Po novem letu pa je končno ujela dobro formo in že takoj konec januarja je v francoskem Les Roussesu na posamični tekmi z 19. mestom dosegla rezultat kariere.

    Na daljših razdaljah se je konstantno začela uvrščati med najboljših trideset, na svetovnem prvenstvu v Trondheimu je bila v skiatlonu 24., na posamični 10-kilometrski trasi pa 21.

    Anja Mandeljc je že dve sezoni najboljša slovenska tekmovalka v smučarskem teku. Naziv, ki bi še nekaj let pomenil veliko več. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Anja Mandeljc je že dve sezoni najboljša slovenska tekmovalka v smučarskem teku. Naziv, ki bi še nekaj let pomenil veliko več. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    »Za nami je 16 dni priprav na višini v Livignu, na koncu smo imeli tudi priložnost treninga na snegu. Na voljo je bil sicer le krajši krog, dolg kak kilometer in pol, ampak smo opravili zelo dobre priprave. Sedaj nas za dvig forme čakajo še treningi hitrosti in tudi nekaj počitka,« je povedala tekmovalka, ki je lansko sezono sklenila kot 46. na svetu.

    Številčna moška ekipa bo lovila finale sprinta

    V moški A reprezentanci bodo sezono konec meseca v Ruki začeli Miha Šimenc (TSK Logatec), Nejc Štern (ŠD Oktan) in Vili Črv (ND Rateče – Planica). Na svojo priložnost bodo v B reprezentanci, nad katero prav tako bdi Ola Vigen Hattestad, čakali Miha Ličef (ŠD Gorje), Anže Gros (Skike klub Slovenija) in Valerij Gontar (NŠD Medvode).

    Miha Šimenc je nekajkrat reševal čast moškega dela smučarskih tekačev. Zdaj se mu pridružujejo mladi in prvič po dolgih letih je moška stran reprezentance morda celo močnejša od ženske. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Miha Šimenc je nekajkrat reševal čast moškega dela smučarskih tekačev. Zdaj se mu pridružujejo mladi in prvič po dolgih letih je moška stran reprezentance morda celo močnejša od ženske. FOTO: Matej Družnik/Delo

    Šimenc je imel lani nekaj težav z boleznimi, še vedno pa je v šprintu Lillehammerja poskrbel za rezultat sezone, ko je končal na osmem mestu, nastop v finalu se mu je izmuznil za mišjo dlako. V Falunu je bil odličen enajsti, sicer pa je lani rezultatsko precej nihal. Letos si želi zdravja, če ne bo bolan, potem gre vnovič pričakovati nekaj uspešnih rezultatov.

    Velik talent slovenskega smučarskega teka je 22-letni Nejc Štern, ki je že pred lansko sezono naredil velik korak naprej. Že na prvem sprintu je presenetljivo končal na 17. mestu in upali smo, da bo celotno sezono ostal konstanten. Do konca januarja se je redno uvrščal v izločilne boje, potem pa je njegova forma nekoliko padla.

    V zaključku njegove krstne sezone med svetovno elito so mu očitno pošle moči, upamo pa, da bo letos dobre rezultate držal celo leto. V izločilne boje se je lani nekajkrat uvrstil tudi Vili Črv, Miha Ličef je točke svetovnega pokala osvojil tako v sprintu kot na distanci.

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski tek

    Besna ruska športnica: Putin je moj predsednik in moja država ima vedno prav!

    Veronika Stepanova, članica zmagovite tekaške štafete na olimpijskih igrah v Pekingu 2022, ne skriva svoje podpore do ruskega predsednika.
    Miha Šimnovec 22. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Objavili zadnji pogovor s tragično preminulo Lauro Dahlmeier

    Intervju z nemško športnico, za katero je bil 28. julija letos usoden vzpon na Lailo Peak, razkriva njeno filozofijo, vztrajnost in ljubezen do gora.
    Miha Šimnovec 7. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    ZOI 2026

    Končni račun za zimski spektakel bo presegel pet milijard evrov

    Tri mesece pred začetkom največjega zimskega športnega dogodka po severni Italiji zadnje organizacijske in logistične priprave.
    7. 11. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Spremljal je Tour, za košarko in odbojko pa ni bilo več časa

    Jakov Fak bo tudi v prihajajoči zimi med aduti naše olimpijske reprezentance. Ni se še odločil glede konca kariere.
    Siniša Uroševič 28. 10. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump zahteval pokop filibustra, a se mu upirajo celo republikanci

    Torkove volitve so pokazale, da večinska javnost za ustavitev delovanja vlade ne krivi levice.
    Barbara Kramžar 7. 11. 2025 | 02:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Romi

    Maja Regina: Poroke mladoletnih niso del kulture, pač pa posledica revščine

    Romska družba je odsev družbe kot celote, poudarja učiteljica, ki že vrsto let dela z Romi. »Tudi mi bomo morali storiti korak naprej.«
    Simona Bandur 6. 11. 2025 | 11:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Slaščičar zanika, da je podkupil župana

    Gzim Kahrimani naj bi se hotel nezakonito znebiti konkurence.
    6. 11. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Verjemi v jutri: 100.000 evrov za projekte, ki spreminjajo svet

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski tekEva UrevcOla Vigen HattestadNejc BrodarAnja MandeljcMiha ŠimencVili ČrvMiha LičefKatja VišnarNejc Štern

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    (Ne)dostopnost spletišč

    Globe niso rešitev, povečati je treba ozaveščenost

    Po evropskih podatkih, ki veljajo tudi za Slovenijo, prilagojene spletne strani trajno ali začasno potrebuje tretjina prebivalcev.
    Andreja Žibret 8. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Liga prvakinj

    Mirna Maja z Mirne bo mirila Danke: V Tivoliju bomo imele osmo igralko

    Rokometašice Krima bodo v Tivoliju (16) z Odensejem odigrale 350. tekmo v ligi prvakinj. Maja Vojnović med vodilnimi vratarkami. Tudi brez bronhija lažje diha.
    Peter Zalokar 8. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Varčevanje

    Premoženje vzajemcev preseglo sedem milijard evrov

    Upravljavci vzajemnih skladov bodo morali najti nove kanale trženja, če bodo želeli doseči mlajše vlagatelje.
    Karel Lipnik 8. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Priprave na smučarsko sezono

    Predprodaja smučarskih vozovnic je že v polnem teku.
    8. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Trenerja skrbi nova realnost, Dončić še naprej navdušen

    Košarkarji Los Angeles Lakers začenjajo pet tekem dolgo gostujočo turnejo, jutri zjutraj (2.00) gostujejo v Atlanti. V Georgio so prispeli že dan pred tekmo.
    Nejc Grilc 8. 11. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Varčevanje

    Premoženje vzajemcev preseglo sedem milijard evrov

    Upravljavci vzajemnih skladov bodo morali najti nove kanale trženja, če bodo želeli doseči mlajše vlagatelje.
    Karel Lipnik 8. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Priprave na smučarsko sezono

    Predprodaja smučarskih vozovnic je že v polnem teku.
    8. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Trenerja skrbi nova realnost, Dončić še naprej navdušen

    Košarkarji Los Angeles Lakers začenjajo pet tekem dolgo gostujočo turnejo, jutri zjutraj (2.00) gostujejo v Atlanti. V Georgio so prispeli že dan pred tekmo.
    Nejc Grilc 8. 11. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo