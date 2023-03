Smuk za moške v Aspnu prekinjen in odpovedan

Prireditelji moškega smuka za svetovni pokal v Aspnu so morali zaradi slabih razmer in na zahtevo tekmovalcev, ki so čakali na štartu, po številki 22 prekiniti tekmovanje in rezultate razveljaviti.

Do takrat se je najbolj smejalo Adrianu Smisethu Sejerstedu, saj je bil na pragu svoje prve zmage v karieri. Norvežan je dobro izkoristil številko ena, za njim je bila proga zaradi slabše vidljivosti, vetra in pozneje tudi sneženja v zgornjem delu vse počasnejša. Domala vsak smučar, ki je prišel v cilj, je bil počasnejši od svojega predhodnika in je samo zmajeval z glavo.

Drugi najboljši čas je do prekinitve imel Avstrijec Vincent Kriechmayr, trikratni zmagovalec letošnjih smukov, videti je bilo, da bo v smukaški razvrstitvi svetovnega pokala nekoliko zmanjšal zaostanek za petkratnim zmagovalcem Aleksandrom Aamodtom Kildejem, ki je zabeležil šesti čas.

Največji poraženec tekme bi bil vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala in smukaški svetovni prvak Marco Odermatt, ki se je uvrstil na 14. mesto. Ko je s številko 14 prišel na cilj, je bil zadnji, a ga nato ni prehitel nihče, kar dobro kaže na to, kaj se je na tekmi dogajalo.

A Odermatta je rešil njegov rojak Justin Murisier, ki je na štartu okrog sebe zbral tekmovalce. Odločili so se, da nima smisla nadaljevati, z njimi se je strinjala tudi sodniška žirija, tako da so tekmo prekinili. Brez nastopa so ostali tudi vsi trije Slovenci, Martin Čater, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik.

V soboto naj bi bil v Aspnu še en smuk, v nedeljo pa superveleslalom.