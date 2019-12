Smukaška druščina z Ilko Štuhec končala za letos

Čeprav so se prireditelji ženskih smučarskih tekem za svetovni pokal v Savojskih Alpah na vse pretege trudili, da bi v izjemno zahtevnih vremenskih razmerah pod streho spravili sobotni smuk in današnjo kombinacijo, so dvoboj z naravo končali kot poraženci. Tekem v Val d'Iseru za žensko karavano letos ne bo."Po močnem sneženju s petka na soboto se je proga na treh mestih uničila, prenevarno bi bilo izpeljati tekmo," je po sobotni odpovedi povedal vodja ženskega svetovnega pokala, stanje pa se do danes ni izboljšalo. "Seveda si vsa dekleta želimo tekmovati, jaz imam zelo rada to progo, ampak na prvem mestu je varnost in ne želimo si, da bi prišlo do kakšne poškodbe," se je z odločitvijo žirije strinjala najboljša slovenska smučarkaDekleta se bodo v tem koledarskem letu merila le še v tehničnih disciplinah v Lienzu 28. in 29. decembra, prva postaja hitrih disciplin v novem letu, kjer se bo dokazovala tudi dvakratna svetovna prvakinja v smuku Štuhčeva, pa bo Altenmarkt-Zauchensee 11. in 12. januarja. Tam bosta na sporedu smuk in kombinacija.