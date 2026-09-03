Snega vedno manj, svetovnih prvenstev vedno več

Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis) načrtuje, da bo svetovna prvenstva od leta 2032 naprej priredila vsako leto z izjemo olimpijskega, je svet Fisa sporočil po dvodnevnem srečanju v švicarskem Thunu.

»Po predstavitvi predhodne študije izvedljivosti, ki se osredotoča na športno vrednost, načrtovanje koledarja ter komercialne in medijske pravice, se je svet Fisa strinjal s konceptom povečanja pogostosti svetovnih prvenstev,« so zapisali v izjavi. Po navedbah Fisa obstajajo načrti za organizacijo dodatnih svetovnih prvenstev že od leta 2028.

»Po prejemu podrobne ocene je svet Fisa odprt tudi za preučitev izvedljivosti povečanja pogostosti svetovnih prvenstev že od leta 2028,« so še sporočili iz Thuna. Naslednje svetovno prvenstvo v alpskem smučanju bo prihodnje leto v Crans-Montani v Švici, nordijski športniki pa se bodo za medalje pomerili v Falunu na Švedskem. Deskarji na snegu in v prostem slogu bodo tekmovali v Montafonu in Kühtaiju na Tirolskem.