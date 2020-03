Snežna kontrola prižgala zeleno luč

Ljubljana - Planica, prizorišče svetovnega prvenstva v smučarskih poletih, je prestala snežno kontrolo, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije (SZS). Nič novega pa ni na področju organizacije tekmovanja v luči novega koronavirusa, še sporočajo.



Danes je bil v Planici predstavnik Mednarodne smučarske zveze, ki je opravil snežno kontrolo na letalnici Bratov Gorišek, ki je v zadnjih dneh prejela pošiljko snega.



»Razmere v Planici je ocenil kot zelo dobre in prižgal zeleno luč za svetovno prvenstvo v poletih, ki bo od 19. do 22. marca v dolini pod Poncami. Tako priprave tečejo po ustaljenem načrtu naprej,« so sporočili s SZS.



V zvezi z novim koronavirusom pa ni dodatnih informacij, saj za zdaj v Sloveniji še ni potrjenega primera okužbe, so še sporočili iz zveze.