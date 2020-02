Snežna nevihta odpihnila kombinacijo

Ljubljana - Organizatorji tekmovanj za svetovni pokal alpskih smučarjev v Hinterstoderju so zaradi slabega vremena odpovedali današnjo moško alpsko kombinacijo s slalomom in superveleslalomom. Mednarodna smučarska zveza (Fis) še ni sporočila, ali bo skušala nadomestiti odpadlo tekmo.



Avstrijo je ponoči prešla nevihtna fronta z imenom Bianca, ki je prinesla obilno pošiljko padavin, padavine pa je spremljal tudi močan veter. Na progo Hannesa Trinkla v Hinterstoderju je nasulo vsaj 30 centimetrov svežega snega.



Zaradi snežne nevihte so organizatorji že v četrtek spreminjali urnik. Tako so na spored najprej dali kombinacijski slalom in nato superveleslalom.



Na startu kombinacije so bili štirje Slovenci Martin Čater, Klemen Kosi, Boštjan Kline in Štefan Hadalin, svetovni podprvak v tej disciplini.



Po dveh izpeljanih kombinacijah je na vrhu seštevka Francoz Alexis Pinturault, katerega največji nasprotnik za osvojitev malega globusa bo Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. Za najboljši slovenski dosežek na kombiniranih tekmah je poskrbel Celjan Čater s šestim mestom v Wengnu. Čater v seštevku discipline zaseda 13. mesto.



Jutri kaže na delno izboljšanje, tako da bodo skušali v Hinterstoderju izpeljati superveleslalom. V nedeljo je na sporedu še veleslalom, na katerem bo v ospredju slovenski junak letošnje zime Žan Kranjec, v rdečo majico oblečeni vodilni veleslalomist svetovnega pokala.